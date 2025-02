The Last of Us, Kaitlyn Dever non ha dovuto pompare i muscoli per il ruolo di Abby: "Non era una priorità"

L'attrice non avrà i caratteristici muscoli del personaggio del videogame in quanto la sua versione si focalizzerà su altri aspetti

Neil Druckmann e Craig Mazin, gli architetti dietro il successo di The Last of Us della HBO, sanno che a volte potrebbero arrivare a frustrare i fan più puristi quando si tratta di casting.

"Diamo più importanza alla performance che a qualsiasi altra cosa", ha spiegato Druckmann a Entertainment Weekly nel corso di un'intervista esclusiva sulla seconda stagione. "Abbiamo bisogno di qualcuno che catturi davvero l'essenza di quei personaggi.... Non ci preoccupiamo molto se non sono identici al personaggio, con le loro sopracciglia, il loro naso o il loro corpo. Non è in cima alla lista delle priorità, ma è al di sotto di molte altre cose che consideriamo".

Quando si è trattato di scegliere Abby, un nuovo personaggio centrale per gli eventi a venire, Kaitlyn Dever non ha avuto bisogno di andare in palestra per assomigliare alla versione muscolosa del personaggio nei videogiochi. I fan avranno sicuramente delle domande su questa scelta. Perciò, nel tentativo di anticipare le polemiche, gli showrunner hanno svelato la loro opinione sull'argomento.

The Last of Us 2, Kaitlyn Dever in un'immagine del trailer

Perché questa versione di Abby non è così muscolosa

"Avremmo fatto fatica a trovare una persona brava come Kaitlyn per interpretare questo ruolo", ha spiegato Druckmann. "Nel gioco, devi interpretare entrambi i personaggi [Ellie e Abby] e avevamo bisogno che giocassero in modo diverso. Avevamo bisogno che Ellie si sentisse più piccola e che si muovesse con disinvoltura, mentre Abby doveva assomigliare di più a Joel, in quanto è quasi un bruto nel modo in cui può maneggiare fisicamente certe cose".

L'autore ha continuato: "In questa versione della storia non ha un ruolo così importante, perché non c'è tanta azione violenta da un momento all'altro. Si tratta più che altro di dramma. Non sto dicendo che qui non ci sia azione. È solo che, ancora una volta, le priorità e il modo in cui ci si approccia al materiale sono diversi".

"Personalmente penso che ci sia un'opportunità straordinaria di approfondire una persona che forse è fisicamente più vulnerabile della Abby del gioco, ma il cui spirito è più forte", ha aggiunto Mazin. "E poi la domanda è: 'Da dove viene la sua natura formidabile e come si manifesta?'. È un aspetto che verrà esplorato ora e in seguito".

"Kaitlyn ha in sé lo spirito del gioco", ha dichiarato Druckmann. "Quello che ho sempre amato dell'idea è che sarete continuamente messi alla prova, come nella Stagione 1. Quando si cerca di scegliere un eroe, è difficile perché siamo esseri umani, non siamo eroi. Per ogni atto eroico, c'è qualcuno che soffre dall'altra parte e che potrebbe vederti ragionevolmente come un cattivo. Quando si guarda Kaitlyn, c'è qualcosa nei suoi occhi per cui, anche a prescindere da ciò che sta vivendo, si entra in sintonia con lei. Era importante trovare qualcuno con cui potessimo entrare in sintonia nel modo in cui l'abbiamo fatto con Bella".