The last of Us, in Italia si dimezzano gli ascolti ma resta comunque la serie più vista in streaming

La serie di The Last of Us 2, secondo un report, registra una popolarità dimezzata: ma resta in ogni caso la serie più vista in Italia al momento.

Secondo i dati esclusivi di JustWatch, la seconda stagione di The Last of Us, in onda su Sky e in streaming su NOW, ha registrato un calo di popolarità di oltre il 50% rispetto al finale della prima. Eppure, nonostante il brusco raffreddamento dell'interesse, la serie continua a dominare le classifiche italiane di streaming. In attesa della terza stagione, il futuro della serie resta sotto i riflettori.

The Last of Us, The Last of Half

La corsa di The Last of Us sembrava inarrestabile dopo l'exploit della prima stagione, ma i numeri parlano chiaro: il finale della seconda ha perso il 51,33% di popolarità rispetto a quello della stagione precedente. E non va meglio se si guarda al confronto interno: tra il primo e l'ultimo episodio di questa nuova annata si registra un calo del 48,94%. A rivelarlo è JustWatch, la più grande guida mondiale allo streaming, che monitora il comportamento di oltre 60 milioni di utenti globali.

I dati giornalieri di visualizzazioni della seconda stagione di The Last of Us

Il dato si riferisce all'interesse registrato nelle 24 ore successive alla messa in onda, e tiene conto di ricerche, like, aggiunte in watchlist e altre interazioni dirette. In sintesi: il pubblico italiano si è fatto più tiepido.

I dati settimanali di visione in Italia raccolti da JustWatch

Nonostante la discesa, The Last of Us continua a guardare tutti dall'alto: è ancora saldamente in vetta alle classifiche giornaliere, settimanali e mensili di JustWatch per quanto riguarda le serie TV in Italia. Il fenomeno resta vivo, ma forse meno virale.

I dati mensili di visioni della seconda stagione di The Last of Us

Il pubblico, probabilmente, ha sentito la mancanza di quel mix perfetto di pathos e novità che aveva acceso i cuori (e le watchlist) al debutto.

Tuttavia, con l'arrivo della terza stagione e il promesso cambio di prospettiva - in particolare legato al controverso personaggio di Abby - non è detto che la serie non possa rialzarsi in piena forma. Come i suoi protagonisti, The Last of Us sembra conoscere bene l'arte della sopravvivenza, anche nel duro panorama dello streaming.