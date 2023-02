The Last of Us: Gabriel Luna ha già le idee chiare per la stagione 2

Gabriel Luna ha già le idee chiare per la stagione 2 di The Last of Us; cosa vorrà fare l'attore con il suo personaggio?

Gabriel Luna,Tommy nella serie tv di The Last of Us, ha rivelato che ha già qualche idea per la seconda stagione. L'attore ha confessato di aver giocato entrambi i videogiochi da cui stanno traendo la nuova serie HBO, e che si è preparato per entrambe le parti ancor prima di lavorare alla storia attualmente in corso.

The Last of Us: Gabriel Luna in una scena

Durante una recente intervista con EW, Gabriel Luna ha spiegato il suo punto di vista nei confronti di The Last of Us e del suo futuro, anticipando che ha già tentato di proporre qualche idea agli showrunner per quello che verrà: "Quando ho giocato ai videogiochi ho vissuto la storia come se fosse un pezzo unico, una vera e propria esperienza unificata e senza pause. Quindi mi sono preparato tanto sulla prima parte quanto sulla Parte 2 in arrivo nel prossimo futuro".

L'attore ha persino rivelato di aver lanciato qualche spunto personale agli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann: "Ho presentato alcune idee a Craig e Neil anticipando ciò che potremmo trovarci ad esplorare, e considerando che possiamo sfociare in alcune parti della storia che non si possono sperimentare nel gioco. Non ci resta che vedere cosa hanno in serbo per noi. Dal canto mio ero già pronto [per la seconda parte della storia] ancora prima di girare l'inizio della [stagione 1]. Sono entusiasta di proseguire lungo quella strada".

Vi ricordiamo che attualmente The Last of Us sta ricevendo parecchi consensi dal grande pubblico, specialmente dopo il grande successo del suo sesto episodio. Il personaggio di Tommy gioca un ruolo centrale all'interno del racconto e, chi ha giocato i videogiochi lo sa, sarà ancora più importante nella seconda parte della serie. Non ci resta che attendere nuovi dettagli.