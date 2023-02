The Last of Us: Joel e Rick Grimes di The Walking Dead sono molto più simili di quanto non crediate

Non tutti reagiscono allo stesso modo durante un'apocalisse, eppure Joel e Rick Grimes hanno tantissimi aspetti in comune, rendendo le loro storie in The Last of Us e The Walking Dead non troppo dissimili.

Quando si pensa a The Last of Us, e al contesto narrativo in cui si sviluppano le sue vicende, è impossibile non pensare anche a The Walking Dead. Così Collider non si è limitato a fare un paragone fra le due serie, mettendo a confronto Joel e Rick Grimes. Quali differenze e punti in comune sono emersi dal confronto?

In un contesto difficile come quello di The Last of Us e The Walking Dead sopravvivono solamente coloro che riescono a superare le avversità del caso ad ogni costo. La forza di volontà diventa una costante quando si vive in un mondo in rovina abitato da mostri e persone senza scrupoli, e tutto ciò influisce inesorabilmente sul carattere di quelli che tentano di tirare avanti giorno per giorno.

Un esempio di ciò lo abbiamo con Joel e Rick Grimes che, curiosamente, hanno parecchi tratti in comune. Fra questi troviamo: la loro leadership (entrambi sanno prendere in mano la situazione e, quando necessario, affrontare anche scelte piuttosto difficili senza voltarsi indietro), entrambi hanno perso un figlio (si tratta di un dolore che continuano a trascinarsi dietro), entrambi vengono dalla parte sud dell'America, poi spostatisi ad est per via della situazione mondiale, hanno a che fare con la paternità di figli non loro, sono disposti ad uccidere il prossimo pur di proteggere le persone care, e hanno spesso a che fare con la morte.

Se pensate che il protagonista di The Last of Us (serie tv al momento acclamata anche dal pubblico dei videogiochi) abbia ulteriori punti in comune con Rick Grimes, non esitate a segnalarceli.