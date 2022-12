The Last of Us: Craig Mazin sull'importanza del videogioco e quello che rappresenta per la serie HBO

Nel raccontare The Last of Us, la nuova serie HBO, Craig Mazin ha approfondito l'importanza centrale che il videogioco stesso ha avuto nella sua gestazione.

É inutile negarlo, le aspettative nei confronti di The Last of Us, la serie HBO, sono altissime. Fin dal suo primo annuncio i fan di tutto il mondo hanno cominciato a riflettere sulla questione, per poi letteralmente impazzire a seguito delle successive rivelazioni e pubblicazioni varie.

Al centro di The Last of Us, almeno in base a quello che abbiamo potuto vedere fino ad ora, ritroviamo gli storici protagonisti anche della serie di videogiochi: Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), intraprenderanno un viaggio in cui si troveranno faccia a faccia con i mostri di un mondo in rovina. Neil Druckmann (regista e sceneggiatore anche del videogioco originale) e Craig Mazin guideranno questo nuovo progetto che tenta di rompere i cliché del genere.

Durante una recente intervista con Empire Magazine, Mazin ha rilasciato un'immagine in esclusiva, per poi accennare alle attuali aspettative nei confronti di The Last of Us. Per lui il gioco "È un caso aperto e chiuso: è la più grande storia che sia mai stata raccontata nei videogiochi". L'elemento umano è centrale nella visione dello showrunner, come anche il contesto: "I protagonisti erano persone. E questo, di per sé, è straordinariamente raro nei giochi. Il fatto che abbiano mantenuto questa identità così radicata ti fa sentire qualcosa di difficilmente riscontrabile altrove: non avevo mai provato niente del genere e gioco ai videogiochi dal 1977".

Dopo quanto accaduto con i precedenti adattamenti televisivi dal mondo dei giochi, ci auguriamo che The Last of Us riesca a rompere la storia confermando le potenzialità creative dell'approccio, ricordandovi che debutterà dal 16 gennaio 2023 su Sky e NOW, in contemporanea con l'America.