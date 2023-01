The Last of Us: Craig Mazin e Neil Druckmann "non hanno intenzione di raccontare storie oltre ai videogiochi"

Sembra proprio che Craig Mazin e Neil Druckmann abbiano le idee chiare per quanto concerne la timeline di The Last of Us e i piani per il futuro della serie.

Basandosi su due videogiochi distinti, fin dove si spingerà la narrazione di The Last of Us? Questa è una delle domande preminenti fra le fila dei fan in fervente attesa. Nell'accennare ai loro piani attuali e futuri, Craig Mazin e Neil Druckmann, autori della serie HBO, hanno rivelato le idee per la stagione in uscita e per una probabile seconda.

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

Nel corso di una recente intervista con The Hollywood Reporter, Craig Mazin e Neil Druckmann hanno ragionato sul materiale di partenza di The Last of Us, riferendo che non hanno intenzione di andare oltre: "Non abbiamo intenzione di raccontare altre storie oltre all'adattamento dei giochi", ha detto Druckmann, "Non incontreremo lo stesso problema di Game of Thrones, in questo caso, poiché la Parte II non finisce con un cliffhanger".

Mazin lo ha seguito dicendo che: "Non ho alcun interesse per uno spettacolo di piatti rotanti che vanno avanti per sempre. Quando si diventa una macchina a moto perpetuo la situazione non può fare a meno di diventare un po'... stupida. I finali significano tutto per me".

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l'astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l'attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.