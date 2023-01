The Last of Us, ci sarà una seconda stagione? La risposta di Bella Ramsey

La serie di HBO The Last of Us è già un successo di pubblico e di critica, ma ci sarà una seconda stagione? Scopriamo cosa ha detto al riguardo la sua protagonista, Bella Ramsey.

The Last of Us continua a conquistare gli spettatori e i critici, e siamo solo al suo secondo episodio. Ma la serie di HBO basata sulla celebre saga videoludica avrà una seconda stagione? Vediamo cosa ne pensa una delle star dello show, Bella Ramsey.

Siamo appena agli inizi del viaggio televisivo di Joel e Ellie, ma la serie HBO ha già dimostrato di essere un prodotto d'intrattenimento di grande qualità, in grado di vincere e convincere (considerando anche i numeri della premiere di The Last of Us).

Ma questo successo si tradurrà necessariamente in un rinnovo da parte del network? Vedremo presto una seconda stagione di The Last of Us?

"Se le persone continuano a guardarlo, credo che una seconda stagione sia abbastanza probabile. Ma è tutto nelle mani di HBO, alla fine" ha commentato l'interprete di Ellie, Bella Ramsey, quando le è stata posta la medesima domanda in una recente intervista riportata anche da BBC.

"Ma non c'è ancora nulla di confermato, per cui dovremo attendere e vedere cosa accadrà" ha poi aggiunto.

Il creatore di The Last of Us Neil Druckmann aveva precedente affermato in merito al numero di stagioni dello show "Questa serie durerà tante stagioni quante ne serviranno per raggiungere il finale desiderato, e non una di più".

Quante ne serviranno, dunque? E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo la serie?