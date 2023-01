The Last of Us: una canzone del primo episodio ha registrato numeri incredibili on demand

Una canzone utilizzata nel primo episodio di The Last of Us è stata presa d'assalto on demand, registrando numeri da capogiro.

Nel primo episodio di The Last of Us, la nuova serie HBO, vediamo il personaggio di Joel, interpretato da Pedro Pascal, fare un particolare uso della musica. (Proseguire nella lettura significa imbattersi in spoiler del primo episodio)

Il protagonista utilizza infatti un linguaggio in codice per comunicare con i sopravvissuti all'esterno della "Zona di quarantena". Sembra proprio che l'attuale successo della serie si sia riflesso su una di queste canzoni.

Come anticipato, nel primo episodio di The Last of Us Joel utilizza un linguaggio cifrato e musicale per comunicare con i suoi compagni all'esterno della ZQ. Così ogni canzone ascoltata rappresenta un messaggio specifico (che si tratti di un carico in arrivo, o di fare attenzione a qualcosa) che cambia in base all'anno di uscita. Fra queste troviamo Never Let Me Down Again dei Depeche Mode, attualmente presa d'assalto dai fan della serie.

In base a quanto riportato da Luminate (un sistema di informazione e di tracciatura delle vendite) sembra proprio che il brano abbia triplicato i propri numeri in termini di streaming statunitensi on demand. I suoi stream sono aumentati del 220,5% durante la notte della prima messa in onda di The Last of Us, passando dai 26.000 iniziali agli 83.000 del 16 gennaio. Un tale afflusso di ascoltatori ha persino spinto il canale You Tube del gruppo ad aggiornare la descrizione del video, aggiungendo la dicitura: "Ascoltata in The Last of Us, la serie HBO".

La scelta della canzone non è stata ovviamente casuale: "Un sacco di musica degli anni '80 è allegra e divertente, ma in questo caso stavo cercando qualcosa di ritmato che avesse un testo oscuro... 'Never Let Me Down Again' parlava della dipendenza e del rapporto di fiducia con il proprio migliore amico", ha spiegato il co-creatore della serie Craig Mazin nel podcast di Last of Us di HBO, indicando che il testo in questione serve proprio ad anticipare alcune dinamiche importanti dei prossimi episodi.