The Last of Us: i fan sono sicuri di aver trovato l'attrice di Abby per la stagione 2

I fan di The Last of Us hanno già cominciato a riflettere sul futuro della serie HBO, individuando in un'attrice la probabile interprete del personaggio di Abby nella stagione 2.

La grande accoglienza nei confronti di The Last of Us fa ben sperare per il futuro e, mentre gli occhi di tutti sono puntati in direzione dei prossimi episodi in uscita, qualche fan ha deciso di spingersi oltre e pensare alla stagione 2. Chi conosce i videogiochi sa che nel secondo capitolo della storia subentra un personaggio chiave di nome Abby. Ora la community ha cominciato a speculare sull'attrice che potrebbe interpretare il ruolo.

In The Last of Us Parte 2 vediamo entrare in scena Abby, un personaggio misterioso che avrà un ruolo centrale in uno degli sviluppi più forti della narrazione. Ci limitiamo a questo onde evitare grandi e probabili spoiler per la serie. In ogni caso gli appassionati stanno speculando sull'attrice che potrebbe, o meno, interpretarla sul set, vedendo in Shannon Berry la scelta più probabile.

Questo per due ragioni distinte: da una parte l'attrice somiglia moltissimo ad Abby, e dall'altra hanno notato che Neil Druckmann la segue su Instagram e che lei, a sua volta, segue sia Bella Ramsey che lo show stesso. Per molti questi sarebbero due segni inconfondibili del suo coinvolgimento nei prossimi episodi.

Presumibilmente se ne riparlerà più avanti, dato che The Last of Us è arrivata da pochissimo sul piccolo schermo, e che si dovranno ancora soppesare i suoi risultati in termini di accoglienza e audience.