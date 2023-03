The Last of Us, Bella Ramsey: "Da piccola mi dissero che non avevo l'aspetto giusto per Hollywood"

L'inglese Bella Ramsey, interprete di Ellie in The Last of Us ha voluto ricordare il suo difficile esordio, quando nessuno sembrava darle fiducia per via del suo aspetto.

Dopo Il trono di spade, Bella Ramsey ha nuovamente zittito i critici con la sua interpretazione nei panni della giovane Ellie in The Last of Us, adattamento televisivo del celebre videogame targato Naughty Dog. I suoi inizi di carriera, però, non sono stati per niente facili. In una recente intervista, infatti, la giovane attrice ha dichiarato di essere stata criticata per via del suo aspetto.

"Ricordo perfettamente che in una delle mie prime audizioni il regista mi disse che le ero piaciuta, ma non poteva darmi la parte perché non avevo il look da Hollywood. Si tratta di un qualcosa che ho sempre trovato incredibile".

La clip, condivisa sui social, è diventata in breve tempo virale e sono stati moltissimi i messaggi di supporto da parte dei fan. Bella Ramsey tornerà a interpretare Ellie nella seconda stagione di The Last of Us, già confermata da HBO, che andrà ad adattare gli eventi narrati in The Last of Us: Part II, videogame uscito nel 2020.

The Last of Us: Bella Ramsey svela la tragica scena che non verrà mai mostrata

I creatori della serie hanno affermato che non ci sarà alcun recasting di Ellie perché l'interpretazione di Bella Ramsey è stata a loro detta magistrale, sottolineando anche il fatto di come l'attrice abbia adesso 19 anni, la stessa età di Ellie in The Last of Us: Part II.