The Last Of Us: Anna Torv entra nel cast della serie

Nel cast della serie The Last Of Us, prodotta per HBO, ci sarà anche l'attrice Anna Torv, l'ex star della serie Fringe.

Nel cast della serie The Last Of Us ci sarà anche Anna Torv, l'ex protagonista di serie come Fringe e Mindhunter.

Le riprese dell'adattamento del popolare videogioco sono già in corso e Gabriel Luna aveva recentemente condiviso la prima foto che lo ritraeva accanto ai protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Fringe: Anna Torv nell'episodio The End of All Things

In The Last of Us l'attrice Anna Torv avrà la parte di Tess, impegnata nel contrabbando e indurita dalla lotta per la sopravvivenza nel mondo post-pandemico. Nel videogioco la donna collabora con Joel per rimanere in vita e si occupa di trasportare armi, dentro e fuori la città di Boston. Tess, inoltre, ha accompagnato il protagonista nella missione apparentemente impossibile di recuperare Ellie, che si trova sotto il controllo dell'organizzazione Fireflies.

In The Last of Us si racconta una storia ambientata venti anni dopo la fine della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto indurito da quanto accaduto, viene assunto per rapire Ellie, una quattordicenne, e portarla fuori da una zona in quarantena. Quello che inizia come un piccolo incarico diventa ben presto un viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti.

Nel cast della serie ci saranno Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna. Il pilot è diretto da Kantemir Balagov, mentre tra i registi ci saranno anche Jasmila Žbanić e Ali Abbas.