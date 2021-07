The Last Of Us: Gabriel Luna condivide la prima foto dal set

L'attore Gabriel Luna ha condiviso online la prima foto scattata sul set della serie The Last Of Us che ritrae anche Pedro Pascal e Nico Parker.

Le riprese della serie The Last Of Us sono iniziate a Calgary, in Canada, e a svelarlo è una foto dal set condivisa dall'attore Gabriel Luna.

Lo scatto ritrae l'attore in una macchina insieme a Pedro Pascal e Nico Parker, gli altri membri della famiglia Miller nell'adattamento televisivo del popolare videogame che verrà realizzato per HBO.

In The Last of Us l'attore Gabriel Luna avrà infatti la parte di Tommy, il fratello di Joel, e la giovanissima Nico Parker sarà Sarah, la figlia del personaggio interpretato da Pedro Pascal.

L'immagine apparsa su Instagram sembra mostrare un momento delle riprese di una delle scene presenti anche nel videogioco originale che vedeva i tre personaggi a bordo di una macchina.

In The Last of Us si racconta una storia ambientata venti anni dopo la fine della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto indurito da quanto accaduto, viene assunto per rapire Ellie, una quattordicenne, e portarla fuori da una zona in quarantena. Quello che inizia come un piccolo incarico diventa ben presto un viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti.

Nel cast della serie ci saranno Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna. Il pilot è diretto da Kantemir Balagov, mentre tra i registi ci saranno anche Jasmila Žbanić e Ali Abbas.