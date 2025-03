The Last of Us 3: il videogame in preparazione? I primi dettagli della storia trapelano online

Già nel 2023 erano circolate voci sullo sviluppo di un terzo gioco di The Last of Us, ma il co-creatore Neil Druckmann ha smentito le voci poco dopo. Tuttavia, il co-presidente di Naughty Dog ha successivamente offerto un aggiornamento leggermente più positivo.

"So che c'è un sacco di gente che si chiede se The Last of Us Part 3 ci sarà o meno", ha detto Druckmann a Buzzfeed l'anno scorso. "Tutto quello che posso dire è che noi di Naughty Dog siamo molto, molto privilegiati dal fatto che il nostro editore sia Sony - il che significa che Sony finanzia i nostri giochi, ci sostiene e siamo una loro proprietà".

"Il nostro processo è lo stesso che abbiamo seguito quando abbiamo realizzato la Parte 2, ovvero se riusciremo a trovare una storia avvincente che abbia un messaggio e una dichiarazione universale sull'amore - proprio come hanno fatto il primo e il secondo gioco - allora racconteremo quella storia. Se non riusciremo a trovare qualcosa, abbiamo già un finale molto forte con la Parte 2 e quella sarà la fine".

Tutti i dettagli su The Last of Us 3 trapelati online

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

Il noto insider Daniel Richtman ritiene che Naughty Dog stia effettuando il casting per un gruppo di nuovi personaggi. Secondo lo scooper, "parte della trama riguarderà un gruppo di spazzini che sopravvive alla periferia di una città post apocalittica, stipati in una casa vittoriana che funge da base".

Bella Ramsey è Ellie nella prima immagine di The Last of Us 2

Richtman ha anche pubblicato nel dettaglio i personaggi che lo studio starebbe ricercando: Val, femmina, leader del gruppo; Ezra, maschio, vuole prendere il controllo della casa da parte di Val; Mason, maschio, ex soldato. Quando Val viene messa al comando, Mason deve scegliere tra la sua lealtà a Ezra e alla casa; Lucas, maschio, affabile, ma sviluppa una relazione con un altro giovane spazzino e avrà una svolta che mostrerà il suo lato oscuro; Gracie, femmina 18-25 (nessun altro dettaglio su questo personaggio).

Ovviamente, se la terza parte del videogame dovesse essere annunciata ufficialmente, anche i personaggi superstiti degli altri giochi faranno il loro ritorno, in primis Ellie, Abby e Dinah. Ora, non ci rimane che aspettare il debutto della seconda stagione di The Last of Us, prevista per il 13 aprile su HBO, mentre in Italia su Sky e Now.