The Last of Us 3, Neil Druckmann: "Se il gioco si farà, vedrete elementi dalla serie HBO"

Il creatore di The Last of Us Neil Druckmann commenta la possibilità di un terzo capitolo videoludico, e se vi saranno contaminazioni dalla serie HBO.

Mentre la versione televisiva di The Last of Us è già pronta a tornare per una seconda stagione, dato l'enorme successo di pubblico e critica ottenuto con i primi episodi, Neil Druckmann sta valutando la possibilità di un terzo videogioco, con tanto di riferimenti alla serie tv di HBO.

La seconda stagione di The Last of Us è una certezza, il terzo videogioco un po' meno. Ma, se questo dovesse esserci, tenetevi pronti a scorgere degli elementi provenienti dal mondo televisivo targato HBO.

Parlando con El Espanol, come riporta anche Comicbook, Neil Druckmann, creatore della saga videoludica di The Last of Us e co-creatore del suo adattamento telefilmico assieme a Craig Mazin, avrebbe anticipato una certa cooperazione tra le due forme di narrazione.

"Se rivisiteremo mai la saga in forma videoludica, il che resta ancora da vedere" premette Druckmann "Vi saranno decisamente degli elementi che prenderò dalla serie tv e che applicherò al gioco".

Chissà a quali elementi farà riferimento Druckmann, e se (o quando) avremo modo di scoprirlo. Intanto, vi lasciamo con la nostra recensione del finale di stagione di The Last of Us.