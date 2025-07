The Last of Us 3, primi dettagli sulla possibile finestra d'uscita della serie HBO

Abbiamo da poco assistito alla conclusione della seconda stagione, ma è già tempo per concentrarsi su quello che sta per arrivare

Nelle ultime ore Casey Bloys, CEO di HBO, in una nuova intervista ha fatto riferimento alla possibile data d'uscita della terza stagione di The Last of Us, a poche settimane dalla conclusione della seconda e poche ore dopo le 17 nomination agli Emmy ricevute da quest'ultima.

Bloys ha rivelato nuovi dettagli sulle tempistiche di distribuzione della prossima stagione e sull'addio del co-creatore Neil Druckmann. Il produttore ha anche parlato di ciò che lo showrunner Craig Mazin sta progettando per il futuro dell'adattamento di successo.

La terza stagione di The Last of Us è "_sicuramente prevista per il 2027". In un'intervista a Variety ha dichiarato che lo showrunner Craig Mazin sta ancora decidendo se la storia si svilupperà in un'unica lunga stagione o in altre due. "_Non è ancora stato deciso, e sto seguendo le indicazioni di Craig a riguardo", ha confermato Bloys.

The Last of Us, una scena del sesto episodio della stagione 2

Casey Bloys sull'addio di Druckmann: "Ci ha lasciato con un progetto solido"

Neil Druckmann, co-creatore della serie, ha deciso di abbandonare lo sviluppo dalla nuova stagione per concentrarsi sulle sue responsabilità come capo di Naughty Dog e sullo sviluppo dei prossimi giochi dello studio. Bloys ha commentato così la vicenda: "Neil ha un lavoro a tempo pieno, crea videogiochi e dirige Naughty Dog... Ma credo che ci abbia dato un buon progetto con la serie". Il produttore ha quindi sottolineato la sua fiducia in Mazin, definendolo un "professionista".

Nonostante i cambiamenti nel cast e nella focalizzazione dei personaggi, Bloys ha dichiarato che HBO non è preoccupata per la buona riuscita della terza stagione: "Il titolo è ovviamente spinto dal videogioco, e ora le prime due stagioni sono abbastanza consolidate. Quando penso al team della HBO e a tutti i creativi che scelgono di lavorare con noi, sono entusiasta del riconoscimento che ricevono", ha aggiunto Bloys, parlando delle nomination agli Emmy appena annunciate.

Bloys non ha confermato una finestra di uscita più precisa di un generale 2027, ma ha indicato che la pianificazione della produzione è in corso. Con la struttura già garantita dall'approccio di Druckmann e la direzione creativa di Mazin, HBO si sta preparando a portare avanti l'adattamento con un impegno costante.