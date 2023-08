The Last of Us 2, già scelta l'interprete di Abby? Ecco chi potrebbe interpretarla (RUMOR)

Sembrerebbe che l'interprete di Abby nella seconda stagione di The Last of Us sia già stata scelta, almeno secondo gli ultimi rumor... Scopriamo di chi si tratterebbe.

Continuano i rumor sul possibile casting di Abby per la seconda stagione di The Last of Us, e nonostante lo sciopero, pare che il personaggio abbia già un'attrice che le darà il volto nella serie HBO.

Habemus Abby?

Vi parlavamo, nelle scorse ore, di come lo showrunner di The Last of Us Craig Mazin avesse accennato ai casting di Abby precedenti lo sciopero a Hollywood, e di come pare che questi fossero stati interrotti senza giungere a una decisione (sebbene, per CBM che cita SFFgazette, la risposta sia stata un po' più vaga, con tanto di 'Maybe' di mezzo, lasciando spazio ad altre interpretazioni).

Tuttavia, secondo MyTimeToShineHello, si saprebbe già chi avrà (anzi, avrebbe avuto) la parte.

La Abby che tutti vogliono

Se fosse davvero l'attrice di Hunters e The Wilds Shannon Berry ad aver ottenuto la parte, questa rappresenterebbe una relativa sorpresa per i fan di The Last of Us, che da tempo inneggiano al nome della giovane interprete per il ruolo.

The Last of Us: i fan sono sicuri di aver trovato l'attrice di Abby per la stagione 2

Ad ogni modo, a noi non resta che attendere l'annuncio ufficiale (che avverrà, probabilmente, al termine dello sciopero di sceneggiatori e attori) per esserne certi.