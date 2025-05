The Last of Us 2, Isabela Merced parla di una scena fondamentale con Ellie: "Nessuno pensa che io sia queer"

Nel corso dell'ultimo episodio della seconda stagione di The Last of Us andato in onda, gli spettatori, tra cui anche i fan del videogame, hanno potuto assistere a una delle sequenze più emblematiche della storia, quella che ritrae il rapporto sessuale tra Ellie e Dina.

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, l'interprete di quest'ultima, Isabela Merced, ha voluto approfondire la sequenza, mettendo l'accento sull'aspetto queer.

Merced ha discusso della collaborazione con la coordinatrice dell'intimità dello show per la prima volta che Dina ed Ellie fanno sesso tra di loro, del motivo per cui la sequenza del vagone della metropolitana ha richiesto lo sviluppo di un "linguaggio segreto dei segni" con Bella Ramsey e del significato che la rappresentazione LGBTQ dello show ha per lei in quanto attrice queer.

The Last of Us, Isabela Merced: "Non mi aspettavo un ruolo così importante"

The Last of Us. Bella Ramsey e Isabela Merced in una scena della seconda stagione.

"Non mi aspettavo un ruolo così importante, ma ne sono davvero felice. Mi piace molto anche il fatto che la storia d'amore si sviluppi lentamente, mentre nel gioco era più immediata. Penso che stiano facendo molta attenzione a come presentano la storia saffica e alla sua autenticità".

The Last of Us. Bella Ramsey n una sequenza della seconda stagione.

Parlando della scena di sesso nello specifico, Merced ha aggiunto: "Abbiamo lavorato molto con una coordinatrice dell'intimità. Si chiamava Kathy [Kadler] ed è stata davvero fantastica. Ci ha fatto sentire davvero a nostro agio, ma a quel punto avevamo già lavorato insieme per più di metà stagione. Anche io ed Ellie ci siamo sentite a nostro agio. Credo che volessimo assicurarci che nella scena si percepisse soprattutto una sorta di consenso, perché ovviamente entrambe si trovano in posizioni molto vulnerabili".

L'attrice ha poi riflettuto su quanto sia importante la rappresentazione queer in uno show così grande come The Last of Us: "Voglio dire, è fantastico! Nessuno pensa che io sia queer, il che va bene. Non mi interessa davvero. Sono un'attrice, quindi posso interpretare chiunque, giusto? Ma il fatto che significhi così tanto per me personalmente è fantastico e grandioso. E penso alle persone della mia città natale che forse non hanno mai visto questo lato di me che lo guardano e che in un certo senso mi conoscono e mi capiscono e che lo vedono davvero su larga scala".