The Last of Us 2, la recensione del quarto episodio: gli affetti dell’Apocalisse

Verso Seattle: il quarto episodio è estremamente emotivo e richiama il road movie della prima stagione, ma questa volta accanto ad Ellie c'è Dina. In esclusiva su Sky e NOW.

Dopo il disturbo da stress post-traumatico dello scorso episodio, nella quarta puntata di The Last of Us 2, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo NOW, c'è un ritorno alle origini. Almeno da un certo punto di vista.

Ellie nella stagione 2

Ovvero una road series in mezzo ad un mondo post-apocalittico in cui vige la legge della sopravvivenza ad ogni costo. Tra rovine e sorprese, c'è modo di conoscere meglio gli altri gruppi coinvolti nella storia e di far avvicinare due personaggi sempre più fondamentali e protagonisti.

The Last of Us 2: verso Seattle

Nella prima stagione era Joel ad accompagnare Ellie - poiché unica immune e possibile cura al Cordyceps, l'infezione che ha colpito il mondo più di vent'anni prima - da Boston a Salt Lake City. Questa volta, da Jackson alla volta di Seattle è partita Ellie (Bella Ramsey), vendicativa e rabbiosa più che mai verso Abby (Kaitlyn Dever) che ha ucciso Joel (Pedro Pascal) davanti ai suoi occhi.

Ad insaputa e senza l'approvazione della comunità è partita in gran segreto insieme a Dina (Isabela Merced), l'unica a sostenerla ciecamente e disposta a seguirla in capo al mondo. Il rapporto tra le due è uno dei temi della puntata, che attraverso il cammino impareranno a guardarsi dentro. Un viaggio tanto emotivo quanto fisico. Avranno così modo di fermarsi, accamparsi ed avvicinarsi tra loro, mentre Ellie mostrerà le proprie doti musicali con una chitarra trovata tra le rovine: un elemento cardine che tornerà tra qualche episodio.

I gruppi della serie HBO

Dina ed Ellie in viaggio

Proprio come nel videogioco Naughty Dog, The Last of Us 2 ci fa conoscere meglio i vari gruppi che popolano il mondo post-apocalittico raccontato nello show. La new entry Isaac Dixon (Jeffrey Wright) entra in scena in modo crudo e spietato, proprio come l'universo futuristico e distopico qui narrato. Innanzitutto c'è il Washington Liberation Front - abbiamo visto il logo nel gruppo di Abby come indizio per ritrovarli - e i cosiddetti Lupi - i suoi membri si fanno chiamare così. Vivere nella zona di quarantena di Seattle è complicato e quindi il controllo è andato in mano a loro, senza poter evitare alcune diserzioni interne proprio perché Isaac è finito per torturare ed uccidere chiunque non fosse d'accordo con la sua gestione: è diventato un doppiogiochista quando era nell'esercito militare.

The Last of Us. Bella Ramsey n una sequenza della seconda stagione.

Assistiamo agli scontri del gruppo coi Serafiti, che viaggiano attraverso i boschi e comunicano attraverso un alfabeto composto da fischi - vediamo un padre insegnarlo alla propria figlia lungo il cammino. Sono vestiti in modo quasi preistorico (capelli rasati, lunghe trecce, cicatrici sulle guance) e sono spesso nomadi, esperti delle foreste. Non solo: il loro gruppo nasce da una donna definita "profeta" al quale i membri credono ciecamente. Pare che la sua Parola dica che l'infezione che sta colpendo il mondo sia una punizione divina per l'attaccamento alla tecnologia e ai beni materiali da parte dell'umanità. Anche loro sono altrettanto crudeli: appendono per il collo e sventrano vivi i peccatori, per redimerli dal Male, e questa apre la tematica religiosa del serial a dispetto della scienza vista alla fine del ciclo inaugurale.

Bella Ramsey è una Ellie in cerca di vendetta

A questo proposito, le Luci erano la speranza dell'umanità, anche a livello di vaccino, prima del massacro di Salt Lake City da parte di Joel (divenuto centrale come sappiamo in questo secondo ciclo). Non sono meno spietate le Serpi di Santa Barbara (California), apparentemente senza obiettivo che non sia la violenza gratuita, dotate di giubbotti antiproiettile e fucili automatici. Ad Ellie e Dina non resterà che capire come tutti questi gruppi si collegheranno con la loro missione. E anche al pubblico settimanale.