The Last of Us 2, il creatore della serie fa sperare i fan sul destino di Joel dopo il finale: "Mai dire mai"

La seconda stagione di The Last of Us ha concluso la sua programmazione su HBO, ma se ci fosse ancora qualcuno che non ha idea di cosa accada ai personaggi, vi consigliamo di non inoltrarvi troppo nella lettura di questo articolo, in quanto contiene SPOILER sul contenuto della stagione.

Come accade nella seconda parte del videogame, Joel muore all'inizio della storia per mano di Abby, e si potrebbe pensare che questo significhi la fine di Joel come personaggio della serie. Ma secondo quanto dichiarato dagli showrunner, non si può escludere del tutto un suo ritorno in futuro.

In un evento stampa tenutosi alla fine della scorsa settimana, gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin sono rimasti un'ora a parlare del finale della seconda stagione di The Last of Us. Durante le domande, a Druckmann e Mazin è stato chiesto se la serie avrebbe mai esplorato gli eventi tra la morte della figlia di Joel, Sarah, e il periodo di tempo precedente all'incontro con Ellie. Sebbene il duo abbia inizialmente esitato, entrambi hanno ammesso che la cosa non è da escludere del tutto.

Joel potrebbe tornare nella terza stagione?

The Last of Us, una scena del sesto episodio della stagione 2

"È sempre bene lasciare alcune cose nel mistero, lasciare che il pubblico usi la propria immaginazione per riempire gli spazi vuoti", ha affermato Druckmann. "Ovviamente, di tanto in tanto, attingiamo a questi misteri quando sono importanti per la storia che stiamo raccontando. Quindi, credo, mai dire mai".

The Last of Us, Pedro Pascal e Bella Ramesey in una scena del sesto episodio della stagione 2

Mazin ha ribadito che "mai" avrebbero detto che la serie non avrebbe esplorato di più Joel, ma nel caso della seconda stagione, seguire questo percorso narrativo era una proposta complicata.

"E questa stagione è stata difficile perché è stata guidata da un evento traumatico: Joel muore", ha riflettuto Mazin. "E una volta che Joel muore, l'evento è così grande e d'impatto che non si ha molto spazio per vagare lungo alcune strade secondarie, ma è necessario attenersi a ciò che accade come risultato di questo evento, così come a ciò che è accaduto prima di esso".