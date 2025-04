The Last of Us 2: Bella Ramsey si infuria per la domanda sull'età del suo personaggio

Bella Ramsey è stufa di rispondere a una particolare domanda sul suo personaggio in The Last of Us.

Durante il press tour per la promozione dell'adattamento HBO della serie di videogiochi di successo, in cui Ramsey interpreta Ellie, orfana e sopravvissuta in un mondo apocalittico, la star, 21 anni, è stata ripetutamente interrogata sulla sua preparazione in vista delle riprese della seconda stagione.

"Sono stata in press tour per tre settimane e questa è la domanda più frequente che mi viene fatta: 'Allora, Bella, Ellie aveva 14 anni nella prima stagione di The Last of Us, ora ne ha 19 nella seconda, c'è un divario di età di cinque anni, come ti sei preparata a interpretare una Ellie più grande nella seconda stagione?'", Ramsey ha rivelato a Dev Griffin di Heart Radio, suscitando le risate del conduttore.

Bella Ramsey: "Sinceramente sono un po' stufa di questa domanda"

The Last of Us 2: Bella Ramsey è Ellie

"Sono cresciuta! Ellie è cresciuta! Non c'è niente da dire! Non ho niente da dirti!", ha ammesso Ramsey. "Mi verrà fatta questa domanda, probabilmente, ogni giorno per le prossime settimane, quindi senza offesa per tutti quelli che me la faranno, ma è una domanda di cui sono un po' stufa".

The Last of Us. Bella Ramsey e Young Mazino in una scena.

La seconda stagione di The Last of Us ha debuttato il 13 aprile su HBO, mentre in Italia è approdata su Sky e in streaming su NOW. Gli episodi saranno pubblicati settimanalmente fino al 26 maggio. La prima stagione ha ottenuto 24 nomination agli Emmy e otto vittorie, tra cui quella per Nick Offerman come miglior attore ospite in una serie drammatica. Su queste pagine trovate la recensione dell'ultimo episodio.

Come ha spiegato Ramsey a Heart, la seconda stagione riprende cinque anni dopo il drammatico finale della prima. La stagione, composta da sette episodi, vede Ramsey e Pedro Pascal riprendere i ruoli di Joel ed Ellie, sopravvissuti a una letale infezione fungina di massa che distrugge il mondo. La seconda stagione adatta gli eventi del sequel del gioco, The Last of Us Part II.