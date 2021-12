The Last Duel: Ben Affleck parla delle critiche ai millennials di Ridley Scott e del flop al botteghino

Ben Affleck ha recentemente parlato delle critiche che Ridley Scott ha rivolto ai millennials tentando anche di spiegare il motivo per cui The Last Duel è stato un flop al botteghino.

Ben Affleck ha recentemente parlato di The Last Duel, durante un'intervista del The Hollywood Reporter, concentrandosi sulla pellicola, sui commenti di Ridley Scott indirizzati ai millennials e sul fatto che un film con un budget di 100 milioni è stranamente riuscito a guadagnarne soltanto 10 al botteghino negli Stati Uniti.

The Last Duel: un primo piano di Matt Damon

Durante un'apparizione al podcast WTF di Marc Maron, Scott ha incolpato i millennial per l'insuccesso del suo film: "I giovani di oggi sono stati cresciuti con questi fottuti cellulari. I millennial non vogliono che gli venga insegnato nulla a meno che tu non glielo insegni facendolo passare attraverso il cellulare."

Affleck, a proposito delle parole del celebre regista, ha dichiarato: "Ridley è in una fase della sua carriera e della sua vita in cui, ovviamente, è completamente libero dalle preoccupazioni su ciò che pensa la gente di lui e quindi dice solo ed esclusivamente quello che pensa".

The Last Duel: Adam Driver durante una scena

L'attore in seguito si è aperto a proposito dell'insuccesso al botteghino del suo film e sul futuro dell'industria cinematografica: "La verità è che ho avuto film che non hanno funzionato bene nel corso della mia carriera. È molto facile capirlo ed è anche facile capire perché non piacciono. Il film è una merda, la gente non vuole vederlo, giusto? Questo film, invece, mi piace molto. È ottimo e funziona: è piaciuto al pubblico e ora sta andando bene anche in streaming."

The Last Duel: Matt Damon e Jodie Comer in una scena del film

"Sta cambiando tutto e le persone che vogliono vedere drammi complicati, per adulti, sono le stesse persone che prima di andare al cinema pensano: 'Sai una cosa? Non ho bisogno di andare in una sala cinematografica, a casa posso metterlo in pausa, andare in bagno e finirlo domani.' Questo, insieme al fatto che oggi si possono guardare film con schermi di ottima qualità anche a casa, ha cambiato tutto. Hanno ragione i miei figli, bisogna adattarsi o si rischia di diventare dinosauri." Ha concluso Ben Affleck.