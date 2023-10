The Killer: Michael Fassbender magnetico e letale nel trailer del film di David Fincher

La pellicola di David Fincher esce oggi in alcune sale selezionate per poi arrivare in streaming su Netflix il 10 novembre.

Netflix ha diffuso in streaming il nuovo trailer di The Killer, il film di David Fincher presentato alla Mostra di Venezia e che oggi esce in alcune sale selezionate. Dal 10 novembre, quindi, sarà disponibile su Netflix.

"Dopo un tragico incarico quasi fallito, un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all'uomo internazionale che crede non sia affatto personale", si legge nella sinossi ufficiale fornita da Netflix.

La preparazione di Michael Fassbender

Per il ruolo del misterioso protagonista, Michael Fassbender si è allenato per dieci settimane per mettersi in forma, ha appreso varie tecniche di combattimento e ha imparato ad assemblare facilmente un fucile da cecchino. In più si è documentato sulla vita dei veri assassini.

"Si tratta di cercare di capire la mente di un sociopatico" spiega. "Cerco di mettere insieme il bilancio della sua esistenza, fino al punto in cui si trova adesso." Questo sforzo, combinato con il materiale originale del fumetto omonimo (Le Tueur nella sua versione originale francese di Matz e Luc Jacamon), lo ha aiutato a costruire un personaggio unico. "Ciò che mi è piaciuto dei fumetti è che c'era molto da cui attingere."

The Killer: David Fincher vuole che gli spettatori abbiano paura della persona in coda dietro di loro

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di The Killer, dalla Mostra di Venezia.