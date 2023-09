The Killer: David Fincher vuole che gli spettatori abbiano paura della persona in coda dietro di loro

David Fincher ha parlato a lungo del suo ultimo thriller d'azione The Killer durante la conferenza stampa di domenica alla Mostra del Cinema di Venezia, dove il film è stato presentato in anteprima. Il regista è entrato nel dettaglio parlando di come ha sviluppato il personaggio principale e delle emozioni che vorrebbe trasmettere al pubblico.

Le parole del regista

Parlando del suo personaggi principale, un assassino calmo e calcolato interpretato da Michael Fassbender, Fincher ha rivelato le emozioni che voleva che il suo protagonista provocasse, ovvero che le persone si spaventino di chi è coda dietro di loro. "La simpatia era l'ultima cosa che avevo in mente per quanto riguarda questo personaggio. Non aveva bisogno di essere spaventoso. Sai, la banalità del male... La mia speranza è che qualcuno veda questo film e si innervosisca per la persona dietro di lui in fila al supermercato", ha detto il regista di Fight Club.

The Killer, recensione: il grande ritorno di Michael Fassbender

La colonna sonora

Nel film gli spettatori sono invitati a entrare nella mente del personaggio di Fassbender, che si fa chiamare semplicemente The Killer. Fa yoga, mangia McGriddles e ascolta gli Smiths mentre si prepara a sparare ai suoi bersagli. Sulla scelta degli Smiths come colonna sonora Fincher ha detto: "Sapevo di voler usare 'How Soon Is Now' e mi piaceva l'idea di quella canzone proprio come strumento per placare le sue ansie, lo trovavo divertente e simpatico. E non credo che esista degli artisti che abbiano tanta natura sardonica e arguzia allo stesso tempo come gli Smiths. Non abbiamo molto accesso a chi sia questo ragazzo, e ho pensato che sarebbe stato divertente che il suo collage musicale fosse la nostra finestra su di lui". The Killer debutterà su Netflix il 10 novembre.