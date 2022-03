The Jackal come Dr. Strange in Spider-Man: l'incantesimo per cancellare la memoria è indimenticabile! (VIDEO)

E se ci fosse un incantesimo che ci permettesse di dimenticare gli ultimi due anni? Guardate cosa combinano i The Jackal quando vogliono imitare Dr. Strange in Spider-Man: No Way Home.

I The Jackal hanno decisamente visto troppe volte Spider-Man: No Way Home al cinema, almeno a giudicare da questo video in cui cercano di ricreare l'incantesimo di Dr. Strange per cancellare tutti i ricordi legati agli ultimi due anni.

Fin dall'inizio della pandemia nota come Coronavirus o COVID-19, e anzi ancor prima, dagli incendi in Australia, si era capito che il 2020 sarebbe stato un anno particolarmente difficile. Quel che però nessuno poteva immaginare, è come queste difficoltà fuori dall'ordinario si sarebbero protratte fino al 2022, quando stiamo cercando di scongiurare una terza guerra mondiale.

È per questo che, ispirati dalle azioni di Peter Parker e Stephen Strange nel film Marvel Spider-Man: No Way Home, Ciro, Aurora e il resto dei The Jackal hanno pensato di provare a cancellare i ricordi appartenenti ai due anni appena trascorsi.

Ma come ci insegna anche la pellicola, e come accade anche in questo caso, non tutti i ricordi ottenuti in questo di lasso di tempo sono spiacevoli, e alcuni non sarebbero affatto da dimenticare... Pensiamo solo alla vittoria dell'Italia agli Europei, o a quegli esami che dovevamo dare da una vita e siamo finalmente riusciti a dare!

Ma allora che si fa? E come andrà a finire l'incantesimo? Anche i The Jackal si ritroveranno con più versioni di sé stessi? O forse arriverà qualcuno a fermare questa follia? Scopritelo cliccando sul tasto play.