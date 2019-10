The Irishman: come Robert De Niro ha convinto Joe Pesci a tornare a recitare

The Irishman, Joe Pesci è stato convinto a tornare in scena a 9 anni dal ritiro grazie all'insistenza del collega Robert De Niro.

The Irishman ha visto il ritorno di Joe Pesci a 9 anni dal ritiro dalle scene dell'attore grazie all'insistenza di Robert De Niro. L'attore 76enne è tornato sul set per immergersi ancora una volta nell'universo criminale di Martin Scorsese.

The Irishman: una foto che ritrae Robert De Niro

Le prime recensioni di The Irishman, produzione Netflix presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, sono ottime e la performance di Joe Pesci è tra le più lodate, come possiamo leggere anche nella nostra recensione di The Irishman.

Per convincere l'attore a fare ritorno sulle scene, però, ci sarebbero voluti anni. Secondo un report gli sarebbe stato chiesto ben 40 volte prima che lui accettasse il lavoro offertogli dall'amico Scorsese. Joe Pesci ha scelto di non rilasciare interviste, ma al suo posto a parlare sono Martin Scorsese e la costar Robert De Niro, che alludono all'enorme difficoltà di convincere Pesci a tornare a recitare. Alla fine a convincere l'attore sarebbero state un insieme di circostanze favorevole: il ritorno al lavoro con gli amici, la possibilità di interpretare un diverso tipo di gangster e la generosa offerta di Netflix.

The Irishman: Robert De Niro in una sequenza del film

De Niro ha lavorato per la prima volta con Joe Pesci nel 1980 in Toro scatenato, che li vedeva nel ruolo di due fratelli. L'ultima fatica di Joe Pesci è stato Love Ranch, uscito nel 2010, ma già dagli anni '90 l'attore aveva cominciato a diradare i propri impegni lavorativi. Per The Irishman, però, la sua presenza era necessaria. Come ammette Scorsese: "Bob e Joe hanno un loro linguaggio".

Come è riuscito Robert De Niro a convincere Joe Pesci ad accettare l'offerta di Scorsese alla 24esima volta? "Gli ho detto un sacco di volte, 'Andiamo, chi lo sa se avremo un'altra possibilità di farlo?' Dai, facciamolo e basta. Lui adora Marty, lo rispetta e sa che se è nelle sue mani, andrà tutto bene."

Scorsese aggiunge: "Queste sono scelte personali e a volte le persone non vogliono interpretare un ruolo per vari motivi. Potrebbero essere problemi economici o potrebbero essere problemi familiari. Potrebbe essere una questione di salute. Potrebbe essere la noia per un certo tipo di film o di personaggio. Alla fine insistere troppo ha senso? Mettiamola così: alla fine Joe Pesci avrebbe dovuto trovare una situazione adeguata".

Dopo che Netflix ha accettato di finanziare The Irishman, anche Joe Pesci ha rotto le riserve e il risultato lo vediamo nel film, al cinema dal 4 al 6 novembre e successivamente su Netflix.