The Irishman al cinema in Italia dal 4 al 6 novembre

The Irishman, il nuovo film di Martin Scorsese, arriverà al cinema anche in Italia dal 4 al 6 novembre, prima di sbarcare su Netflix.

The Irishman sarà al cinema anche in Italia dal 4 al 6 novembre, pochi giorni dopo la sua presentazione a Roma 2019 (dove il film di Martin Scorsese partecipa nella selezione ufficiale) prevista per il 21 ottobre, e circa 20 giorni prima dell'arrivo su Netflix, a partire dal 27 novembre.

Prodotto da Netflix, che lo distribuirà sulla propria piattaforma streaming dalla fine di novembre, The Irishman sarà distribuito nelle nostre sale come film evento dalla Cineteca di Bologna, che rinnova così la collaborazione con Netflix dopo l'esperienza dello scorso anno con il film premio Oscar Roma di Alfonso Cuarón.

L'ultima opera di Martin Scorsese è stata mostrata in anteprima durante l'ultimo New York Film Festival, dove ha ricevuto un'accoglienza a dir poco calorosa, venendo salutata quasi all'unanimità come il suo nuovo capolavoro.

Con un cast eccezionale in cui spiccano i nomi di Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, The Irishman è un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran - imbroglione e sicario - che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.