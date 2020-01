The Irishman: uno Youtuber ha migliorato il ringiovanimento digitale in un video deepfake

Un volonteroso Youtuber ha rimesso mano a The Irishman migliorando il ringiovanimento digitale delle star con un software free in soli sette giorni, il risultato in un video deepfake.

Il ringiovanimento digitale delle star di The Irishman migliorato da uno Youtuber deepfake con un software free in soli sette giorni? A quanto pare è possibile. Come mettere in discussione un film sulla mafia che contiene nomi come Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci? La grandezza di The Irishman non si discute, ma il problema che Martin Scorsese ha dovuto affrontare riguarda l'età delle sue star. Robert De Niro ha 76 anni, come Joe Pesci, mentre Al Pacino ne ha 79. E The Irishman abbraccia 50 anni di storia, il che ha richiesto un pesante intervento di CGI per ringiovanire le star riportando De Niro ai trent'anni, età che ha il suo Frank Sheeran all'inizio della storia.

Per riuscire nell'impresa, Martin Scorsese ha usato i milioni di dollari forniti da Netflix affidandosi alle tecniche più moderne di CGI, perseguendo un processo di ringiovanimento per Robert De Niro e delle altre star, ma non tutti hanno gradito il risultato. Molti spettatori si sono lamentati di questo effetto vago, che per tutto il film fa apparire De Niro e gli altri in un'età indefinibile compresa tra i 40 e i 60 anni distraendo il pubblico dalla storia.

Mentre la critica è riuscita a superare il problema, riconoscendo il giusto valore a The Irishman, è uno dei film favoriti alla candidatura agli Oscar 2020, uno YouTuber deepfake si è messo d'impegno per correggere le storture del ringiovanimento digitale con un software gratuito e soli in sette giorni, a suo dire, ha "migliorato" The Irishman diffondendo il risultato in rete.

