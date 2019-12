The Irishman è il miglior film dell'anno per i membri del National Board of Review

The Irishman ha conquistato il premio come Miglior Film dell'Anno assegnato dai membri del National Board of Review.

The Irishman è il Miglior Film dell'Anno secondo i membri dell'organizzazione National Board of Review: il progetto di Martin Scorsese ha inoltre conquistato altri prestigiosi premi.

Il lungometraggio ha infatti ottenuto i riconoscimenti dedicati alla migliore sceneggiatura, grazie al lavoro compiuto da Steven Zaillian, mentre il regista e i protagonisti Robert De Niro e Al Pacino verranno premiati con l'Icon Award, introdotto in questa annata per rendere omaggio agli artisti che hanno "contribuito in modo significativo alla storia, alla cultura e all'eccellenza del mondo cinematografico".

The Irishman è tra i i favoriti per le candidature agli Oscar 2020 e la strada verso la conquista delle prestigiose statuette sembra ormai intrapresa con sicurezza.

Tra gli altri vincitori dei National Board of Review Awards ci sono anche Richard Jewell, C'era una volta a... Hollywood, grazie ai premi assegnati alla regia di Quentin Tarantino e alla performance di Brad Pitt, e Uncut Gems, mentre Renée Zellweger ha conquistato il titolo di Miglior Attrice grazie a Judy.

Ecco la lista dei premi assegnati:

Miglior Film: The Irishman

Miglior Regista: Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood

Miglior Attore: Adam Sandler, Uncut Gems

Miglior Attrice: Renée Zellweger, Judy

Miglior Attore Non Protagonista: Brad Pitt, C'era una volta a... Hollywood

Miglior Attrice Non Protagonista: Kathy Bates, Richard Jewell

Miglior Sceneggiatura Originale: Josh Safidie, Benny Safdie, Ronald Bronstein, Uncut Gems

Miglior Sceneggiatura Non Originale: Steven Zaillian, The Irishman

Miglior Performance di un esordiente: Paul Walter Hauser, Richard Jewell

Miglior Debutto alla Regia: Melina Matsoukas, Queen & Slim

Miglior Film Animato: How to Train Your Dragon: Hidden World

Miglior Film in Lingua Straniera: Parasite

Miglior Documentario: Maiden

Miglior Ensemble: Cena con delitto

Miglior Fotografia: Roger Deakins, 1917

NBR Icon Award: Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino

NBR Freedom of Expression Award: For Sama

NBR Freedom of Expression Award: Il diritto di opporsi

Migliori Film dell'anno (in ordine alfabetico)

1917

Dolemite is My Name

Ford v Ferrari

Jojo Rabbit

Cena con delitto Storia di un matrimonio C'era una volta a... Hollywood Richard Jewell

Uncut Gems

Waves

Top 5 Film Stranieri (in ordine alfabetico)

Atlantics

Invisible Life

Dolor y Gloria

Portrait of a Lady on Fire

Transit

Top 5 Documentari (in ordine alfabetico)

American Factory

Apollo 11

The Black Godfather

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Wrestle

Top 10 Film indipendenti (in ordine alfabetico)

The Farewell

Give Me Liberty

A Hidden Life

Judy

The Last Black Man in San Francisco

Midsommar

The Nightingale

The Peanut Butter Falcon

The Souvenir

Wild Rose