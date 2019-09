The Irishman, Leonardo DiCaprio si congratula con Martin Scorsese: "Sei il mio mentore"

Leonardo DiCaprio si è congratulato con Martin Scorsese all'indomani della trionfale premiere di The Irishman a New York.

Leonardo DiCaprio si è congratulato con Martin Scorsese per The Irishman, presentato ieri in anteprima mondiale al New York Film Festival e accolto in modo trionfale dalla stampa Usa che parla di capolavoro e di possibili Oscar. Un gesto d'affetto quello dell'attore che vanta con Scorsese una lunga collaborazione e un rapporto di amicizia reciproco

Sono infatti sei i film girati da Leonardo DiCaprio con Martin Scorsese. Sei e mezzo se si considera anche il cortometraggio The audition del 2015. In occasione della prima di The Irishman ha scritto un post su Twitter in cui dichiara di essere: "Molto orgoglioso di partecipare alla premiere di #TheIrishman. Congratulazioni al mio amico e mentore Martin Scorsese, e a Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. @TheIrishmanFilm". Le parole di DiCaprio si vanno così ad aggiungersi ai commenti entusiastici arrivati poco dopo le proiezioni ufficiali e non fanno altro che accrescere ancor di più l'attesa per questo ritorno al gangester movie da parte del leggendario regista italo-americano.

Very proud to attend the premiere of #TheIrishman. Congratulations to my friend and mentor Martin Scorsese, and to Robert De Niro, Al Pacino and Joe Pesci. @TheIrishmanFilm pic.twitter.com/2rf1MWdSqG — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 28 settembre 2019

A breve Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese e Robert De Niro lavoreranno insieme per Killers of the Flower Moon, su cui ancora non si sanno molti dettagli, tranne che sono stati fatti dei sopralluoghi nella riserva indiana di Osage. Il film, infatti, ruota su una serie di misteriosi omicidi avvenuti negli anni Venti nella riserva indiana degli Osage. Un agente corrotto dell'FBI inizia ad indagare su questi delitti efferati che sembrano avere a che fare con la possibile presenza di petrolio nell'area.