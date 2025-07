Leonardo DiCaprio ha acquistato un'isola in Cile per proteggerla da sfruttamento e deforestazione

Leonardo DiCaprio non è solo uno degli attori più celebri di Hollywood, ma da anni è anche un attivista impegnato nella difesa del pianeta. La sua ultima iniziativa a favore dell'ambiente è l'acquisto dell'isola di Guafo, situata in Cile, per un valore di circa 20 milioni di dollari. L'obiettivo? Proteggere questo prezioso ecosistema dalle minacce dell'estrazione mineraria, del disboscamento e da altre attività industriali potenzialmente distruttive.

Un'isola fondamentale per la biodiversità

L'acquisto è stato effettuato attraverso Re:wild, la fondazione ambientalista co-fondata da DiCaprio, che da tempo si dedica alla tutela di habitat a rischio. L'attore ha dato l'annuncio tramite il suo profilo Instagram, spiegando che l'intento finale è di donare l'isola al governo cileno affinché venga trasformata in un Parco Nazionale, garantendone così la conservazione a lungo termine.

"L'isola di Guafo è un luogo di importanza cruciale per la biodiversità globale e per la salute del nostro pianeta", ha scritto DiCaprio. "Proteggerla significa salvaguardare le specie che la abitano e preservare questo straordinario ecosistema per le generazioni future".

L'isola, che si estende per circa 197 chilometri quadrati, è una delle riserve naturali più rilevanti dell'arcipelago di Chiloé, nell'Oceano Pacifico. Ospita la più grande colonia riproduttiva al mondo di berte fuligginose, uccelli migratori che percorrono oltre 64.000 chilometri all'anno tra i due emisferi. Qui vivono anche pinguini di Magellano e una popolazione di lontre marine in pericolo di estinzione.

Karl Campbell, direttore delle iniziative strategiche per l'America Latina di Re:wild, ha sottolineato l'unicità dell'isola: "La foresta costiera di Guafo non è mai stata disboscata e non è mai stata invasa da specie non autoctone. I suoi ecosistemi sono rimasti intatti, il che la rende un luogo eccezionale dal punto di vista ambientale".

Campbell ha aggiunto che l'acquisto è stato effettuato in collaborazione con altre organizzazioni ambientaliste, tra cui il WWF, con l'obiettivo di garantire che il futuro proprietario fosse impegnato nella conservazione, piuttosto che nello sfruttamento delle risorse naturali dell'isola.

Guafo era in vendita dal 2020 su piattaforme dedicate alla compravendita di isole private e rappresentava un rischio concreto di essere destinata a usi industriali. DiCaprio e Re:wild hanno quindi colto l'occasione per intervenire, assicurandosi che l'isola possa essere protetta e valorizzata nel tempo.

Come anticipato, secondo l'attore, la prossima tappa sarà formalizzare la donazione al governo cileno, con l'auspicio che Guafo diventi ufficialmente un Parco Nazionale, assicurandole così una protezione permanente.