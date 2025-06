Leonardo DiCaprio, a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos, nasconde il volto ai fotografi

Venezia invasa dalle star per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra i divi più attesi, è approdato nella città d'arte Leonardo DiCaprio, che parteciperà alla cerimonia insieme alla fidanzata italiana, la modella Vittoria Ceretti. Finora DiCaprio ha dato poca soddisfazione ai paparazzi, mostrandosi sempre a volto coperto.

Dopo aver adottato un look total black allo sbarco all'aeroporto, col volto interamente coperto da un cappuccio nero, anche la gita sul taxi d'acqua non ha dato soddisfazione ai fan visto che l'attore ha nascosto il volto costantemente con la tesa di un berretto da baseball nero.

Abbigliato con eleganza discreta, DiCaprio ha mantenuto un basso profilo in un elegante abito blu notte sopra una polo grigio chiaro, proteggendo il viso dagli obiettivi dei fotografi. Nel frattempo, la sua fiamma, la top model bresciana, era agghindata a festa con un sontuoso abito Dolce&Gabbana color glicine impreziosito da paillettes, elaborati dettagli floreali e persino uno strascico.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Pioggia di vip per il matrimonio dell'anno

Leonardo DiCaprio è solo una delle tante star atterrate a Venezia nei giorni scorsi per partecipare alle nozze di Jeff Bezos. Tra gli invitati approdati in Laguna Kim e Kloe Kardashian con la madre Kris Jenner, Orlando Bloom, da solo dopo la rottura con Katy Perry, e Oprah Winfrey.

La cantante di Fireworks, che insieme a Lauren Sanchez, faceva parte del tanto deriso volo spaziale tutto al femminile lanciato dalla Blue Origin di Bezos, si trova attualmente in Australia per il suo Lifetimes Tour.

Bezos e Sánchez sono stati fotografati il 25 giugno mentre scendevano insieme da una barca per dirigersi Venezia e arrivavano all'Aman Hotel. Secondo PEOPLE, la coppia avrebbe apportato alcune modifiche dell'ultimo minuto in vista delle nozze, alla luce delle proteste in corso in tutta Venezia, con manifesti, adesivi e cartelli sparsi per il centro storico della città dei canali con la scritta "Nessuno spazio per Bezos".

La festa di nozze, originariamente prevista per il 28 giugno alla Scuola Grande della Misericordia, un'ex scuola religiosa medievale a Cannaregio, sarebbe spostata in una nuova sede a causa di proteste e problemi di sicurezza. Gli oltre 200 invitati previsti, molti dei quali celebrità di fama mondiale, festeggeranno invece in una sala dell'Arsenale, complesso del XIV secolo circondato dall'acqua e irraggiungibile via terra quando i ponti di collegamento saranno alzati.