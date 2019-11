The Irishman, Anna Paquin: "Nessuna battuta? Era un privilegio far parte del cast!"

The Irishman ha tra i suoi protagonisti Anna Paquin e l'attrice ha ora replicato pubblicamente alle critiche causate dalla sua presenza molto ridotta sul grande schermo, dove praticamente non pronuncia nemmeno una battuta nonostante la lunga durata del lungometraggio prodotto da Netflix.

L'attrice premio Oscar interpreta nell'ambizioso progetto diretto da Martin Scorsese Peggy Sheeran, la figlia di Frank Sheeran (ruolo affidato a Robert De Niro). La versione adulta del personaggio, interpretato nel lungometraggio (qui la nostra recensione di The Irishman) da Anna Paquin, è una presenza quasi del tutto silenziosa e online alcune persone avevano criticato questa scelta sostenendo che il regista non dia il giusto spazio ai personaggi femminili. Un articolo del Daily Mail ha riportato le critiche negative rivolte a questa scelta, suscitando la reazione dell'attrice che ha voluto rispondere alla teoria che Scorsese le avesse ordinato di non parlare nel film: "No, nessuno stava ordinando qualcosa. Ho fatto l'audizione per il privilegio di unirmi all'incredibile cast di The Irishman e sono incredibilmente orgogliosa di essere una parte di questo film".

Nope, nobody was doing any “ordering”. I auditioned for the privilege of joining the incredible cast of .@TheIrishmanFilm and I’m incredibly proud to get to be a part of this film. https://t.co/yx54jE4ugy — Anna Paquin (@AnnaPaquin) 9 novembre 2019

Martin Scorsese, durante una conversazione con Spike Lee che si è svolta al DGA Theater di New York, ha spiegato: "Ho continuato a chiedere a Steve Zaillian se poteva darle più spazio nella storia. Ho deciso che non doveva dire nulla. Vedi tuo padre fare qualcosa di simile, mi dispiace... Lo vedi distruggere la mano di un uomo in quel modo, forse altri ragazzi, ma questa non poteva sopportarlo. Lo osserva. Sa che sta per fare qualcosa e Lucy era grandiosa, ma Anna alla fine era incredibile per quanto riguarda gli sguardi. Ha una battuta nel film. C'è qualcosa di cui non puoi parlare. Lo sa. Sa chi è. Lui sa che lei è a conoscenza di quanto sta accadendo. Anche quando è seduta lì e la polizia sta parlando del fatto che Joey Gallo sia stato ucciso 'Un pistolero solitario è enterato...'... e si vede che lo sta guardando".

Con un cast eccezionale in cui spiccano i nomi di Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, The Irishman (in arrivo su Netflix il 27 novembre) è un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran - imbroglione e sicario - che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.