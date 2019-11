The Invisible Man, nel trailer del film horror Elisabeth Moss è perseguitata

The Invisible Man, Elisabeth Moss viene perseguitata nel trailer del film horror in uscita a febbraio 2020 nei cinema.

Nel trailer di The Invisible Man, reboot targato Blumhouse, nato dalla collaborazione con la casa di produzione Universal, Elisabeth Moss, ovvero Cecilia Kass, è perseguitata dall'Uomo Invisibile (Oliver Jackson-Cohen. Il film diretto da Leigh Whannell, ispirato sia all'opera di H. G. Wells, che all'omonimo film del 1933, arriverà a febbraio nelle sale.

Il trailer del film appena diffuso online inizia nell'ufficio dell'avvocato di Adrian (Oliver Jackson-Cohen), l'ex-fidanzato di Cecilia con dei trascorsi violenti e morto suicida, che ha deciso di lasciare 5 milioni di dollari in eredità alla donna, previa condizione che non venga dichiarata mentalmente instabile. Ma qualcosa non quadra e Cecilia sospetta ci sia dell'altro: "Adrian non si sarebbe mai suicidato" afferma.

Seguono una serie di scene alquanto inquietanti, con coltelli che cadono, padelle che prendono fuoco, e impronte che si materializzano nell'immancabile scena della doccia, cult di ogni horror (o prodotto tendente all'horror) che si rispetti.

"Stai bene?" le chiedono. "Qualcuno è seduto su quella sedia" risponde Cecilia, e lo stacco porta a una poltrona con la forma di una persona (invisibile) impressa sulla pelle.

E mentre Cecilia (Elisabeth Moss) cerca in tutti i modi di provare la sua sanità mentale, e che Adrian è, in una qualche maniera, scampato alla morte, il video ci ricorda molto chiaramente che "ciò che non si vede, può fare del male".

Occhio non vede, cuore non duole... Dove?

Universal Pictures, che inizialmente aveva nei programmi un Dark Universe alla maniera del Marvel Cinematic Universe, con personaggi come l'Uomo Invisibile, La Mummia, L'Uomo Lupo e Frankenstein, sembrerebbe dunque aver ora intrapreso un'altra strada, visto anche lo scarso riscontro di critica e pubblico avuto anche dal precedente reboot de La Mummia con protagonista Tom Cruise.

The Invisible Man arriverà nei cinema di tutto il mondo a febbraio del 2020.