The Idol: la controversa serie con The Weeknd avrà la sua premiere a Cannes 2023?

La serie HBO The Idol con protagonista Abel 'The Weeknd' Tesfaye potrebbe essere presentata in anteprima al Festival di Cannes 2023.

C'è molta attesa attorno a The Idol, nuovo show dal creatore di Euphoria, soprattutto per via delle numerose controversie emerse in rete. La serie, che vede protagonisti Abel "The Weeknd" Tesfaye e Lily-rose Depp, potrebbe debuttare in anteprima al Festival di Cannes 2023, in programma dal 16 al 27 maggio. Secondo le prime indiscrezioni, il noto cantante starebbe spingendo per una premiere al festival, avendo già partecipato in passato, ma HBO non ha ancora rilasciato dichiarazioni al riguardo.

Rolling Stone ha definito The Idol "disgustosamente fuori dai binari" e con numerose scene di "torture porn".

The Idol, Lily-Rose Depp anticipa scene di sesso "senza freni"

Si vocifera anche che il pilot di The Idol sarebbe stato cancellato per essere riscritto e rigirato da capo, facendo lievitare il budget. Lo show si prospetta essere ancora più provocatorio e controverso di Euphoria, ormai diventata una serie cult. A parlarne ci ha pensato la protagonista Lily-Rose Depp, che ha parlato anche delle scene di sesso senza freni: "Non sono interessata a fare qualcosa di puritano. Voglio realizzare un qualcosa di stimolante e penso che questo show non abbia freni inibitori, soprattutto per quanto riguarda le scene di sesso. Non vedo l'ora che il pubblico possa vederlo.

Nel cast di The Idol ci sono Abel "The Weeknd" Tesfaye, Lily-Rose Depp, Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Jennie Ruby Jane, Eli Roth, Rachel Sennott, Hari Nef, Da'Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey e Hank Azaria.

Cannes 2023: Scorsese, Oppenheimer, Indiana Jones 5 e il ritorno di Johnny Depp nel programma?

La serie, secondo HBO, avrà al centro della trama "un guru di auto-aiuto, e leader di una setta moderna, che sviluppa un rapporto complicato con una famosa pop idol che sta compiendo la sua scalata verso il successo".

Sam Levinson, reduce del successo di Euphoria, è co-creatore e produttore esecutivo di The Idol.