The Idol: The Weeknd e Lily Rose Depp nel teaser trailer della serie HBO

HBO ha diffuso il primo teaser trailer di The Idol, la nuova serie creata dal cantante The Weeknd con il creatore di Euphoria Sam Levinson. La serie è interpretata da The Weeknd e Lily Rose Depp.

The Idol racconterà la storia di una cantante pop che inizia una storia d'amore con un enigmatico proprietario di un club di Los Angeles che è leader di una setta segreta. Lily-Rose Depp e The Weeknd sono i protagonisti.

La serie vede Joseph Epstein impegnato come autore e showrunner, fa parte del team degli autori anche Mary Laws, già nel team di Succession e Preacher.

Sam Levison ha co-creato la serie con Tesfaye e con Reza Fahim, che collaborerà alla produzione. Si attende di conoscere la durata dello show e la data di arrivo su HBO.