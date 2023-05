The Idol, il punteggio su Rotten Tomatoes la rende una serie da record per HBO (ma non in positivo)?

The Idol è tra i titoli più discussi del momento, e anche il suo punteggio su Rotten Tomatoes fa parlare di sé per il peculiare record registrato tra le serie HBO.

The Idol è senz'altro uno dei titoli caldi del momento, e non solo per le scene hot di cui la serie HBO sembra pieno. È infatti la reazione della critica alla visione dell'anteprima dello show presentato al Festival di Cannes che sta facendo molto parlare, specialmente considerato il suo punteggio su Rotten Tomatoes, e il record che ne sarebbe derivato.

È infatti Comicbook a segnalare che, fino a qualche ora fa, la serie HBO The Idol, ideata dal creatore di Euphoria Sam Levinson, aveva un misero 9% di rating sul popolare sito aggregatore di recensioni, rendendola così l'unica serie nella storia di HBO a scendere sotto il 10% di consenso da parte della critica, nonché l'originale dal più basso punteggio di sempre.

Tuttavia, recandosi ora sul sito, al momento della stesura di questo pezzo, il punteggio di The Idol sembra essere leggermente più più altro, rientrando, almeno, nel reame dei punteggi a due cifre, facendo registrare un 17% nella categoria "All Critics" e un 14% nella categoria "Top Critics".

Cosa dicono su The Idol

Tra i giudizi negativi riportati da Comicbook, sono frasi come "Come può uno show con così tanta nudità, sesso e erotismo essere così blando?" (Collider) o "Molto peggio di quel che potevate pensare" (Rolling Stone), mentre Vanity Fair sembra tra i pochi che hanno promosso The Idol ("The Idol offre in misura sufficiente quel caro, vecchio intrattenimento di una volta per bilanciare tutti quegli imperiosi fronzoli e le ambizioni tematiche che mostra con tanta spavalderia").

Tra le star di The Idol troviamo "The Weeknd" Abel Tesfaye, Lily-Rose Depp, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Suzanna Son, Troye Sivan, Eli Roth, Rachel Sennott, Da'Vine Joy Randolph, Mike Dean, Hari Nef, Ramsey, Hank Azaria e il membro delle Blackpink Jennie Ruby Jane.