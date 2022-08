The Idea Of You: Michael Showalter regista del film con Anne Hathaway

L'attrice Anne Hathaway sarà la protagonista del film The Idea of You, progetto diretto da Michael Showalter per Amazon Prime Video.

Il progetto, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Robinne Lee, sarà prodotto per Amazon Prime Video.

La sceneggiatura di The Idea of You è stata scritta da Jennifer Westfeldt, coinvolta anche come produttrice esecutiva.

Le riprese del film inizieranno nel mese di ottobre e Anne Hathaway avrà la parte di Sophie, una madre quarantenne divorziata.

Il marito della donna, Dan, l'ha lasciata per una compagna più giovane e ora ha cancellato la gita a Coachella che aveva organizzato insieme alla figlia quindicenne. Sophie dovrà quindi affrontare la situazione, la folla e il caldo del deserto per provare a rendere felice la ragazza. All'evento Sophie incontra il ventiquattrenne Hayes Campbell, il cantante della band più popolare del momento, August Moon.

Michael Showalter ha recentemente diretto la miniserie The Dropout e il film Gli occhi di Tammy Faye. Il regista ha recentemente concluso le riprese di Spoiler Alert: The Hero Dies, ispirato al libro di Michael Ausiello, che arriverà nei cinema americani il 2 dicembre.