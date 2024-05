The Idea of You, l'autrice rimpiange di aver detto che Harry Styles l'ha ispirata: 'Lo usano per il clickbait'

Il nome di Harry Styles è stato usato talmente tanto per fare clickbait che l'autrice di The Idea of You si pente di averlo nominato come modello di riferimento per il suo personaggio fictional.

Robinne Lee, l'autrice di The Idea of ​​You, rimpiange di aver inizialmente affermato che la fonte di ispirazione della sua storia è Harry Styles. In una nuova intervista, Lee mette le mani avanti e spiega che il personaggio di Hayes Campbell, membro di una boy band britannica fictional, non è stato semplicemente ispirato dall'ex membro degli One Direction. Il tutto per difendersi dall'accusa di aver "scritto una fan fiction".

The Idea of You: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine in una scena

"Non la considero affatto una fan fiction", ha detto Robinne Lee a EW. "Harry Styles è una delle tante persone che hanno contribuito alla creazione di Hayes Campbell: era l'unico in una boy band britannica che era in voga all'epoca, immagino, e quindi è quello a cui la gente si è attaccata. È un peccato perché viene usato per faree clickbait, ma quando scrivo di Hayes non immagino Harry Styles".

Come svela la nostra recensione di The Idea of You, i punti in comune tra il cantante al centro della storia e il vero Styles sono parecchi, ma Lee ha spiegato che il personaggio interpretato da Nicholas Galitzine è "una combinazione di tante persone reali".

Tutti i riferimenti reali del personaggio di Nicholas Galitzine

The Idea of You: Nicholas Galitzine in una scena del film

"È molto simile a JFK Jr. quando usciva con Daryl Hannah, e uscivano negli Hamptons - quelli erano sicuramente gli Hamptons Hayes", ha detto. "E poi c'è un po' di sensualità di Michael Hutchence quando usciva con Helena Christensen. E poi ero ossessionata dai Duran Duran quando ero giovane, quindi c'è molto di Simon LeBon, e c'è molto di John Taylor, ci sono molti riferimenti ai Duran Duran in tutto il libro".

Il romanzo d'esordio di Robinne Lee uscito nel 2017 è stato adattato da Michael Showalter e Jennifer Westfeldt in un film con Anne Hathaway nei panni di una donna di 40 anni che si innamora di un membro di una boy band, interpretato da Galitzine.

Per l'autrice, "il nome di Harry Styles è rimasto impresso nella mente delle persone dato che all'epoca era popolarissimo. Altri membri delle boy band sono ancora là fuori a esibirsi, ma nessuno li nomina mai. Ho creato il mio personaggio ispirandomi a persone reali, ma non ho in mente Harry Styles quando lo scrivo. Non è Harry e non sta vivendo la vita di Harry. Per me è una persona indipendente".