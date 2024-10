The Idea of You: Amazon vuole il sequel della commedia vista da 50 milioni di persone al lancio?

Sicuramente un film non viene visto da 50 milioni di persone per caso, così lo studio sta valutando l'idea di un sequel della storia

Dopo aver fatto il pieno di visualizzazioni è normale che ci si chieda se un film avrà il suo sequel ed è quello che si sono chiesti gli Amazon Studios all'indomani del sensazionale successo di The Idea of You.

La pellicola sentimentale, con protagonisti Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, racconta la storia di una mamma divorziata che intraprende una storia d'amore travolgente con una giovane popstar molto amata dalla figlia. Una trama che ha portato addirittura i fan a pensare che il film tracciasse dei parallelismi intenzionali con l'ex frontman degli One Direction, Harry Styles.

Pur non confermando direttamente l'intenzione di produrre un sequel del film, il boss degli Amazon Studios, Jennifer Salke, ha ammesso che c'è effettivamente qualcosa che bolle in cantiere con lo stesso regista, soprattutto dopo che con The Idea of You è riuscito ad attirare più di 50 milioni di persone solo nella sua finestra di lancio.

"Siamo sicuramente in affari con il regista Michael Showalter - che non è una donna, ma ha sicuramente fatto un lavoro incredibile portando alla luce una storia molto femminile - e lo vediamo come un partner perfetto per altri progetti nel campo delle commedie romantiche".

The Idea of You, l'autrice rimpiange di aver detto che Harry Styles l'ha ispirata: "Lo usano per il clickbait"

Basato sul romanzo omonimo del 2017 scritto da Robinne Lee, il film segue la storia di Solène, una madre che porta sua figlia al Coachella Music Festival e finisce per innamorarsi dell'astro nascente Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), iniziando con lui una travolgente storia d'amore.

Nonostante Lee abbia negato che il libro sia direttamente basato su Styles, il film presenta dei collegamenti piuttosto evidenti, dai tatuaggi al gruppo musicale con il quale si esibisce, August Moon. Su queste pagine potete recuperare la recensione di The Idea of You.