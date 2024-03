The Idea of You, Anne Hathaway:'Il mio personaggio ha avuto il cuore completamente spezzato'

Anne Hathaway ha voluto approfondire diversi dettagli del suo nuovo film romantico, The Idea of You, basato sul romanzo del 2017 di Robinne Lee, che i fan hanno pensato fosse interamente ispirato a Harry Styles.

The Idea of You racconta la storia di una mamma divorziata che ha una storia d'amore travolgente con una giovane popstar. Una trama che ha portato i fan a pensare che il film tracciasse dei parallelismi intenzionali con l'ex frontman degli One Direction.

Harry Styles o no?

"Il mio personaggio ha avuto il cuore completamente spezzato dall'ex marito e non è stato solo il suo cuore a rimanere infranto" ha spiegato Hathaway_ "Ha cresciuto una bambina, ha costruito un'attività... Sta facendo molte cose giuste, e poi quando suo marito le fa questa cosa terribile, lei deve chiedersi se è mai stata davvero amata in primo luogo. È parecchio il tempo in cui convive con questa domanda"_.

Don't Worry Darling: Harry Styles in una scena del film

Hathaway descrive così il suo personaggio, Solène Marchand:"È una ex che piace alle persone, che ha preso molte scelte mature nel corso della sua vita. È rimasta incinta molto giovane e ha pensato 'Sto per crescere questa bambina'. E l'ha presa molto seriamente. E sai cosa? Ha fatto benissimo". In realtà qualche connessione con Harry Styles esiste, come ha dichiarato l'autrice, riferendosi a quando Solène porta sua figlia al Coachella Music Festival per vedere la famosa boy band August Moon, confermando che il personaggio del cantante è stato ispirato dall'ex cantante degli One Direction, pur specificando che The Idea of You_ 'non è mai stato concepito come un libro su Harry Styles'_. Il personaggio del cantante nel film, Hayes Campbell, è però un mix tra il principe Harry e Harry Styles, come ha confermato Robinne Lee tempo fa.