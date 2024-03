The Idea of You: la rom-com con Anne Hathaway debutta con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

Mentre manca ancora molto alla sua uscita su Prime Video, sono fioccate online le prime recensioni di The Idea of You, il ritorno alla commedia romantica di Anne Hathaway, che hanno permesso al film di ottenere un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes.

Presentato al SXSW Festival, The Idea of You ha ottenuto il 100% su Rotten Tomatoes sulla base di cinque recensioni finora. Tra queste, anche quella dell'Hollywood Reporter che recita: "The Idea of You funziona meglio come piacere spensierato - una commedia romantica che regala qualche risata e vive del magnetismo della sua protagonista. Il fatto che riesca a inserire qualche lezione sulla scoperta di sé è solo un bonus".

Quei riferimenti a Harry Styles...

Basato sul romanzo omonimo del 2017 scritto da Robinne Lee, il film segue la storia di Solène, una madre che porta sua figlia al Coachella Music Festival e finisce per innamorarsi dell'astro nascente Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), iniziando con lui una travolgente storia d'amore.

Il libro e la trasposizione cinematografica hanno ricevuto molta attenzione dai fan, che vedono il personaggio di Galitzine come una sorta di copia di Harry Styles ai tempi degli One Direction. Nonostante Robinne Lee abbia negato che il libro sia direttamente basato su Styles, il film con Anne Hathaway presenta dei collegamenti piuttosto evidenti, dai tatuaggi al gruppo musicale con il quale si esibisce, August Moon. Su queste pagine potete recuperare il trailer di The Idea of You.

Il film, in uscita il 2 maggio 2024, segna il ritorno del regista Michael Showalter, dopo sei anni, al SXSW Film Festival, dove ha debuttato e presentato poi numerosi progetti come Hello, My Name is Doris (2015) e The Big Sick (2017), che si sono entrambi aggiudicati l'Audience Award al festival.