The Idea of You: la rom-com con Anne Hathaway basata su Harry Styles? Ecco gli indizi

Il prossimo 2 maggio uscirà su Amazon Prime Video la nuova commedia romantica diretta da Michael Showalter, The Idea of You, con protagonista Anne Hathaway, basato sul romanzo omonimo del 2017 scritto da Robinne Lee.

Hathaway interpreta Solène, una madre che porta sua figlia al Coachella Music Festival e finisce per innamorarsi dell'astro nascente Hayes Campbell (Nicholas Galitzine),iniziando con lui una travolgente storia d'amore.

Paragone con Harry Styles

Il libro e la trasposizione cinematografica hanno ricevuto molta attenzione dai fan, che vedono il personaggio di Galitzine come una sorta di copia di Harry Styles ai tempi degli One Direction. Nonostante Robinne Lee abbia negato che il libro sia direttamente basato su Styles, il film con Anne Hathaway presenta dei collegamenti piuttosto evidenti, dai tatuaggi al gruppo musicale con il quale si esibisce, August Moon.

Appena il trailer è stato distribuito, i fan hanno subito notato diverse somiglianze tra Hayes e Styles, con una scena in particolare che presenta Hayes sul palco con gli August Moon che ricorda molto le performance di Styles con gli One Direction nel 2013. Inoltre, un poster degli August Moon mostra Galitzine in una posa molto simile a quella del cantante nel corso della carriera con la band.

In passato, Robinne Lee confessò di aver creato Hayes Campbell come il suo ragazzo ideale, mescolando il principe Harry con Harry Styles e un po' di Eddie Redmayne. L'ispirazione è nata guardando video di Styles su YouTube e dopo aver scoperto che spesso frequenta donne più grandi di lui ha deciso di iniziare a scrivere il libro:"Ma non è mai stato pensato come un libro su Harry Styles, doveva essere una storia su una donna che si avvicina ai 40 anni e riconquista la propria sessualità e si riscopre proprio nel momento in cui la società tradizionalmente considera le donne come non più desiderabili".