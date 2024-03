The Idea of You: Anne Hathaway cotta del leader di una boy band nel trailer italiano della commedia romantica

Prime Video ha diffuso il trailer italiano di The Idea of You, commedia romantica con protagonista Anne Hathaway tratta dall'omonimo romanzo di Robinne Lee uscito nel 2017.

Cosa sarebbe un film romantico senza un tenero incontro? Il trailer mostra Sophie (Hathaway) che si imbatte in Hayes (Nicholas Galitzine) nel backstage proprio mentre Hayes sta per salire sul palco del Coachella per esibirsi con la sua boy band, gli August Moon. Immediatamente colpito dal fascino e dalla bellezza della quarantenne divorziata, Hayes non perde tempo e le dedica una canzone dal palco principale del festival.

Dopo essere tornata dal deserto alla vita di tutti i giorni, Sophie è scioccata nello scoprire che Hayes l'ha rintracciata fingendosi di essere un cliente del suo negozio. Legata dalla bellezza dell'arte, della musica e della vita, la coppia dà il via alla sua vorticosa storia d'amore, lasciando da parte gli haters e vivendo pienamente l'uno per l'altra e il momento.

Riflessione sulla visione che la società ha delle donne (in particolare di quelle sopra i 40 anni), The Idea of You è ricco di momenti puramente gioiosi per la Sophie della Hathaway, che mette da parte le sue riserve e si lascia andare alla gioia. Oltre a Hathaway e Galitzine, il film vede la partecipazione di Ella Rubin (The Girl from Plainville), Reid Scott (The Marvelous Mrs. Maisel), Annie Mumolo (Barb and Star Go to Vista Del Mar) e Perry Mattfeld (In the Dark).

Il film, in uscita il 2 maggio 2024, segna il ritorno del regista Michael Showalter, dopo sei anni, al SXSW Film Festival, dove ha debuttato e presentato poi numerosi progetti come Hello, My Name is Doris (2015) e The Big Sick (2017), che si sono entrambi aggiudicati l'Audience Award al festival.