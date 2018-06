Anne Hathaway contro gli hater: "Sono felice del mio cambiamento fisico"

Anne Hathaway è ritornata a parlare del cambiamento fisico affrontato per il prossimo film di cui sarà la protagonista.

Il premio Oscar, ospite della tramissione Today, ha spiegato perché ha voluto spiegare la situazione ai fan prima che iniziassero i commenti online: "Volevo semplicemente godermi l'estate e far sapere a tutti che sto vivendo bene nel mio corpo e sono felice con il mio aspetto. Anche se il mio corpo è diverso da come siete abituati a vederlo o pensate debba essere, quello è un vostro problema, e la mia esperienza è mia, e la sto apprezzando".

Anne, in passato, ha subito dei commenti a causa del suo aspetto, come quando a sedici anni le hanno detto che non poteva ingrassare dopo aver ottenuto un ruolo, e ha voluto ribadire che bisogna modificare il modo in cui si parla del peso e dell'esteriorità, sfruttando i cambiamenti attualmente in corso nel mondo di Hollywood: "Molti di noi devono cogliere questa opportunità per diventare più consapevoli e amorevoli nel modo con cui comunichiamo. E provare più compassione".

"If my body is different than what you're used to or what you think it should be, that's yours. And my experience is mine, and I'm loving it." Anne Hathaway tells @hodakotb about gaining weight for a role pic.twitter.com/64clYZrCxE