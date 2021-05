The Ice Road: Liam Neeson e Laurence Fishburne nel trailer del film Netflix

Nuovo adrenalinico action thriller per Liam Neeson affiancato, stavolta, da Laurence Fishburne nell'impresa impossibile di The Ice Road; un assaggio nel trailer del film Netflix.

Le star Liam Neeson e Laurence Fishburne in azione nel trailer del film Netflix The Ice Road, action thriller definito dallo stesso Liam Neeson "Armageddon sul ghiaccio".

Lo spettacolare trailer si apre con una enorme valanga che si abbatte su una strada. Subito dopo vediamo l'interno di una miniera in cui scatta l'allarme visto che la valanga imprigiona i minatori sotto terra. Ecco che subito scatta una missione di salvataggio ad alto rischio per estrarre i 26 minatori che sono rimasti intrappolati e stanno finendo l'aria. Tocca ai personaggi di Neeson e Fishburne guidare una squadra speciale che attraverserà una pericolosa strada ghiacciata per salvare i minatori prima che sia troppo tardi.

In The Ice Road, dopo il crollo dell'ingresso di una miniera di diamanti nel nord del Canada, un autista abituato a guidare sul ghiaccio deve mettersi alla guida di una difficile missione di salvataggio attraversando l'oceano ghiacciato per mettere in salvo 26 minatori. Costretti ad affrontare lo scioglimento delle acque e un'enorme tempesta, i soccorritori scoprono che la vera minaccia è quella che non hanno visto arrivare.

Il film è scritto e diretto da Jonathan Hensleigh. Nel cast Liam Neeson, Laurence Fishburne, Benjamin Walker, Amber Midthunder, Marcus Thomas, Ray McKinnon, Holt McCallany, Matt McCoy e Martin Sensmeier.

The Ice Road arriverà su Netflix il 25 giugno.