The Ice Road: Liam Neeson in una spettacolare scena d'azione del film

Netflix ha condiviso una spettacolare scena d'azione tratta da The Ice Road, il film con star Liam Neeson in arrivo prossimamente in streaming.

The Ice Road è il nuovo action movie con protagonista Liam Neeson e Netflix ha condiviso una spettacolare clip che regala qualche nuova anticipazione del progetto che debutterà prossimamente in streaming.

Nel video si vedono infatti i protagonisti che cercano di attraversare un lungo tratto ghiacciato mentre sono alla guida di veicoli molto pesanti, situazione ad alto rischio.

Il film The Ice Road racconta quello che accade dopo un crollo in una miniera di diamanti in un'area remota del Canada. Un esperto guidatore (Liam Neeson) diventa il leader di un team impegnato in una missione di salvataggio apparentemente impossibile dovendo superare un oceano ghiacciato pur di salvare la vita dei minatori rimasti intrappolati e alle prese con minacce inaspettate.

La regia del lungometraggio con star Liam Neeson e Laurence Fishburne è di Jonathan Hensleigh, coinvolto anche come sceneggiatore.

The Ice Road potrebbe essere uno degli ultimi progetti action interpretati da Neeson che, a gennaio, aveva dichiarato: "Ho 68 anni e mezzo. 69 quest'anno. Ci sono ancora un paio di action movie che girerò quest'anno, se l'emergenza sanitaria me lo permetterà, e poi credo di essere arrivato alla fine. A meno che prima non finisca su un deambulatore, ovviamente".