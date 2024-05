The Hunt for Gollum, quali altri personaggi del Signore degli Anelli appariranno?

L'annuncio che Andy Serkis avrebbe interpretato e diretto lo spinoff Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum ha inizialmente entusiasmato i fan per il ritorno dell'amato personaggio, ma ha poi scatenato speculazioni sulla possibilità di vedere apparire altri personaggi della trilogia originale.

Serkis e Peter Jackson, che ha diretto la trilogia originale e sarà produttore dello spinoff, si sono espressi sulle teorie dei fan, affermando che è troppo presto per confermare l'uno o l'altro aspetto del processo di sviluppo.

La compagnia dell'Anello: un'immagine dei protagonisti

"Il personaggio di Gollum/Sméagol mi ha sempre affascinato perché Gollum riflette il peggio della natura umana, mentre il suo lato Sméagol è, probabilmente, piuttosto simpatico", ha confermato Jackson a Deadline.

"Penso che si connetta con i lettori e con il pubblico cinematografico, perché c'è un po' di entrambi in tutti noi. Vogliamo davvero esplorare la sua storia e approfondire quelle parti del suo viaggio che non abbiamo avuto il tempo di trattare nei film precedenti. È troppo presto per sapere chi incrocerà il suo cammino, ma è sufficiente dire che prenderemo spunto dal Professor Tolkien".

Mentre i fan saranno comprensibilmente curiosi di sapere se i personaggi familiari appariranno nel nuovo progetto, Serkis ha affrontato la possibilità che gli ex collaboratori vengano coinvolti nel progetto a qualsiasi titolo, anche assumendo nuovi ruoli.

"Siamo ancora nelle fasi iniziali, stiamo scrivendo la sceneggiatura, quindi non sappiamo ancora chi incontrerà lungo la strada. Quindi, non vorrei dire nulla che ci impegni a questo punto, perché è letteralmente tutto da decidere".