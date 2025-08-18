Il Signore degli Anelli: Ian McKellen conferma il ritorno di un personaggio amatissimo in The Hunt for Gollum

L'attore, ormai giunto all'età di 86 anni, riprenderà il ruolo dello stregone Gandalf, ma ha anche confermato il ritorno di un personaggio amatissimo nel nuovo spin-off in arrivo in sala

Ian McKellen è Gandalf ne Il Signore degli Anelli
NOTIZIA di 18/08/2025

Ian McKellen, leggendario interprete di Gandalf il Grigio nella trilogia originale de Il Signore degli Anelli, ha lanciato una notizia bomba sul casting del nuovo spin-off in arrivo durante lo scorso fine settimana.

"Ho sentito che ci sarà un altro film ambientato nella Terra di Mezzo, le cui riprese inizieranno a maggio. Sarà diretto da Gollum e sarà incentrato su Gollum", ha rivelato McKellen domenica durante l'evento organizzato per i fan For the Love of Fantasy a Londra.

L'anno scorso è stato annunciato che Peter Jackson, regista della trilogia originale de Il Signore degli Anelli, avrebbe prodotto un nuovo film live-action della serie intitolato The Hunt for Gollum, con Andy Serkis, interprete del personaggio, alla regia e nel ruolo di protagonista. Il film, che all'epoca era previsto per il 2026, è ora atteso per dicembre 2027.

McKellen sgancia la bomba: il grande ritorno nel cast di The Hunt for Gollum

"Vi svelerò due segreti sul casting: nel film c'è un personaggio chiamato Frodo e un altro chiamato Gandalf", ha detto, confermando in questo modo il suo ritorno e indirettamente quello di Elijah Wood nel cast del film.

Sorridente mentre la folla rimaneva a bocca aperta per lo stupore, McKellen ha scherzato: "A parte questo, le mie labbra sono sigillate!".

Sebbene McKellen non abbia specificato se lui e Wood, interprete dell'originale Frodo Baggins, riprenderanno i loro ruoli nel film, Wood era presente all'evento per i fan, sorridendo complice mentre McKellen parlava insieme agli altri ex colleghi de Il Signore degli Anelli Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd e John Rhys-Davies.

La compagnia dell'Anello: un primo piano di Elijah Wood

I prossimi progetti in arrivo alla Warner Bros

In precedenza, David Zaslav, CEO e presidente della Warner Bros. Discovery, aveva parlato del film di Serkis durante la conferenza trimestrale sui risultati finanziari dell'azienda. Zaslav ha sottolineato che Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum si aggiungerà ai prossimi progetti su Batman, Superman e Harry Potter in cima alla lista delle priorità dello studio.

Da quando la trilogia cinematografica originale de Il Signore degli Anelli si è conclusa nel 2003 con Il signore degli anelli - Il ritorno del re, vincitore di 11 Oscar, McKellen, Wood e Jackson sono tornati tutti nella Terra di Mezzo con la trilogia de Lo Hobbit, uscita tra il 2012 e il 2014. Jackson non ha partecipato alla serie Amazon Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ma l'anno scorso ha prodotto il film d'animazione, Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim.