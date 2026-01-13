Il Signore degli Anelli, Elijah Wood non conferma il ritorno di Frodo in The Hunt for Gollum

Vedremo anche Elijah Wood nei panni di Frodo nel nuovo film de Il Signore degli Anelli, dal titolo The Hunt for Gollum? A quanto pare l'attore non può confermare né smentire quest'ipotesi, secondo quanto dichiarato in questi giorni.

Lo scorso anno Ian McKellen, l'interprete di Gandalf, aveva accennato la possibilità di vedere nuovamente Frodo e Gandalf nel prossimo capitolo cinematografico della saga tratta da J.R.R Tolkien che uscirà al cinema nel 2027.

Elijah Wood non può confermare la presenza di Frodo in The Hunt for Gollum

Intervistato da Screenrant, Elijah Wood ha dichiarato: "Non posso né confermare né smentire" ha dichiarato Wood "Ascolta, di un mago ci si può fidare" riferendosi alle parole di Ian McKellen e lasciando intendere che forse le parole del collega sono vere.

Ian McKellen in una scena de Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re

"A parte tutto questo, non mi è davvero permesso confermare" ha proseguito Wood "Sono molto entusiasta del film. Credo che sia davvero un'operazione creativa alla 'rimettiamo insieme la band' Molti dei responsabili creativi dei vari reparti sono tornati e sono di nuovo immersi in quel mondo. Philippa [Boyens], credo, lo stia co-scrivendo e producendo. È quel nucleo originale che si riunisce per raccontare una storia che sembrerà una esplorazione davvero divertente di questo personaggio che tutti amiamo così tanto. E io sono davvero entusiasta".

Elijah Wood entusiasta del ritorno di Andy Serkis

The Hunt for Gollum è diretto da Andy Serkis, e Elijah Wood ha confessato la felicità di vedere nuovamente il collega nel franchise: "Sono entusiasta che Andy [Serkis] lo diriga" ha continuato Wood "Sembra incredibilmente appropriato che diriga un film sul suo personaggio, che ha davvero reso suo. Ne sono felicissimo. Sarà fantastico. E sono anche curioso di vedere... so che la loro intenzione è realizzare altri film in questo universo. Ed è entusiasmante, interessante vedere dove porterà tutto questo, ma davvero molto stimolante".

L'uscita di The Hunt for Gollum è stata posticipata a dicembre 2027, con Peter Jackson alla produzione. Andy Serkis è arrivato in Nuova Zelanda lo scorso settembre per iniziare la pre-produzione.