Il Signore degli Anelli, una scena della trilogia confonde ancora i fan della saga

C'è una scena de Il Signore degli Anelli che ancora fa discutere i fan e che confonde moltissimi spettatori dopo 20 anni dalla sua messa in onda, ecco perché

Sono passati più di 20 anni dall'uscita de Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re del 2003, che ha concluso una delle più grandi trilogie della storia del cinema. Nonostante sia passato tutto questo tempo, la trilogia è ancora attuale. Non solo i film vengono ancora guardati, ma anche discussi insieme alle nuove uscite del franchise. A questo scopo, la pagina Reddit de Il Signore degli Anelli rimane piuttosto popolare.

Uno dei post più importanti della pagina dedicata a Il Signore degli Anelli, in questo momento è un post su una scena specifica, la quale ha confuso molti fan all'inizio degli anni 2000 e continua a confondere parecchie persone a distanza di oltre 20 anni.

Il Signore degli Anelli ecco quale scena sta facendo ancora discutere i fan

Elijah Wood in una scena de Il signore degli anelli - Il ritorno del re

In particolare, i fan si chiedono ancora oggi perché il Palantir non reagisca a Pipino la prima volta che lo tocca a Isengard. Questa specifica scena non è stata evidentemente capita da diversi spettatori amanti dell'opera, soprattutto perché c'è una domanda che si è presentata spesso nel corso degli anni.

In effetti, il post che pone questa stessa domanda è uno dei primi della pagina Reddit de Il Signore degli Anelli, il che suggerisce che molti si stanno chiedendo la stessa cosa. E se i fan più accaniti della serie sono confusi da questa domanda, si deve presumere che abbia sicuramente lasciato perplessi anche altri spettatori.

Gli Anelli del Potere, tutti i riferimenti a Il Signore degli Anelli

Qual è la risposta ad uno degli interrogativi che stanno facendo chiacchierare di più i fan? Beh, nei libri i Palantir comunicano solo tra loro e possono vedere se sono rivolti nella stessa direzione. Per questo motivo, il fatto che Pipino venga visto da Sauron quando lo tocca in seguito non è la regola, ma l'eccezione.

In altre parole, si tratta di una coincidenza, e di una coincidenza importante, poiché richiedeva che fosse rivolto sia verso Barad-dur che verso Sauron. Un altro modo di vedere questa scena è che non è quest'ultima che confonde gli spettatori, ma è la scena con Sauron che lo fa.

Nulla di tutto ciò viene trasmesso bene nei film, il che lascia confuso qualsiasi spettatore attento che non abbia una profonda familiarità con i libri. In altre parole, è un difetto dei film, che continua a mettere in difficoltà i fan.